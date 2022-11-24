巴士申請加價 易志明倡延長巴士燃油及車費補貼　

各專營巴士公司申請加價一至兩成，航運交通界立法會議員、立法會交通事務委員會主席易志明表示，政府應加大公共交通車費補貼，包括延長燃油補貼，以減少市民壓力。交通事務委員會委員陳恒鑌亦表示政府需顧及市民承擔能力，謹慎審批加價。

易志明在一個電台節目中指，疫情下遊客大減、本港人口減少、市民在經濟轉差下減少出行，令專營巴士的客量相應減少，加上地緣政治因素令燃油費大增，令巴士公司面對營運困難，必須透過加價維持營運。他建議政府協助專營巴士增加非票務收入，例如減少車身廣告限制和容許利用車厰作商業用途。易志明又指，政府財政儲備仍然相當充裕，應有逆周期措施抒緩專營巴士的營運困難，包括延長燃油補貼，又指專營巴士生意受港鐵擴展鐵路綫影響，當局應考慮將部分港鐵股息撥作支援公共交通工具，相信可有助減少巴士加價幅度。若最終專營巴士仍無可避免要加價，政府應加大公共交通車費補貼，以減少市民壓力。