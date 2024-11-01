熱門搜尋:
恐龍化石 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-11-01 21:24:34

巴士車長「應節」戴面具照片瘋傳 九巴：影響駕駛視野 嚴肅處分或解僱(更新)

分享：
一名九巴車長相信在萬聖節當天，精心打扮更戴上面具及Cosplay (網上圖片)

一名九巴車長相信在萬聖節當天，精心打扮更戴上面具及Cosplay (網上圖片)

adblk5

社交平台facebook今日(11月1日) 流傳帖文及相片，顯示一名九巴車長相信在昨天 (10月31日) 萬聖節當天，精心打扮更戴上面具及Cosplay，發文者稱「九巴車長也Halloween」。

【21:20更新九巴回應】

惟九巴今天晚上向《am730》表示，發現有車長在駕駛期間戴上面具，有可能影響視野以至駕駛工作，強調公司一直將安全放於最重要首位，已嚴肅處理事件，將對涉事同事作紀錄處分，不排除會解僱該名員工。

一名九巴車長相信在萬聖節當天，精心打扮更戴上面具及Cosplay (網上圖片) 一名九巴車長相信在萬聖節當天，精心打扮更戴上面具及Cosplay (網上圖片)

網民以為參加公益金便服日

事件今日引發網民熱烈討論，有人指「昨天是公益金便服日」，估計該名車長有參與，順道「應節」。亦有人稱「大家放鬆啲啦！有啲節日氣氛幾好」、「希望香港慢慢學識喺嚴肅工作同風趣幽默之間拿捏到個好啲嘅位置，令香港人可以放鬆少少」、「只要唔影響駕駛，我覺得無問題喎」等，亦有人笑稱「如果帶奪命狂呼面具應該好玩啲」、「即係男車長著條泳褲開工都得？」、「應該放個紙紮公仔在司機位，去響應萬聖節」、「準備好收工去蒲？」、「我想睇聖誕老人揸巴士，財神揸的士有得諗」、「港鐵有冇出屍殺列車？」、「過年要著旗袍長衫」。

adblk6

但也有人留言指「做野應正經d」、「乜公共事業可以咁嘅咩?」、「眼鏡個框咁粗，好難說服我話唔影響視線」、「會唔會嚇親啲老人家㗎？」、「馬路安全要放首位」、「一陣又比無聊人投訴」、「稍後又會有正義X話嚇親乘客小朋友」、「香港人繼續開口埋口都係規矩啦」等。

六合彩十大幸運投注站｜數據截至2024年4月4日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣福道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上水石湖墟（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜九龍灣德福（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜觀塘廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上環干諾道西（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜尖沙咀漢口道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜荃灣青山道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜屯門市廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜中環士丹利街（am730製圖）