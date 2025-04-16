巴士迷大欖衝出公路影相 遭交通警驅趕如「大遷徙」

近日接連發生巴士迷為拍攝巴士而衝出馬路的事件，行為危及自身及他人，引來網民批評。周二（15日）再有片段於網上流傳，可見約20名少年巴士迷在大欖青山公路一帶企出公路影相，其間被兩名鐵騎交通警員驅趕，場面如「大遷徙」。

片段長約32秒，未知何時拍攝，可見一眾少年巴士迷手持相機長鏡，從青山公路新大欖段跑往迴旋處，亦有人匿藏橋底。不遠處兩名交警駕駛電單車抵達並響號示警時，部分人即沿路邊奔逃回行人路，亦有人嘻笑互問「我哋係咪要走？」、「我哋都無出到去」，亦有人聲稱「放過我」、「唔好搞我呀」，另有人爆粗，片段未有交代最終是否有人遭票控。

網民斥罔顧安全 「罰個個$2000就啱啦」

事件引發網民討論，不少人狠批他們行為魯莽、罔顧安全，指警方應該票控他們亂過馬路，「已經有長炮都仲要出馬路影相」、「越危險地方影得越靚？」、「罰曬班個個$2000就啱啦」、「警察真係要做多啲嘢，而家完全亂晒籠，唔檢控吓啲家長唔會識管理」、「影巴士唔緊要，但唔好咁樣呀，影響人又危險」。亦有駕駛者留言分享類似經歷：「有次係大棠迴旋處，成班衝出嚟嚇X死我」。

前日（13日），將軍澳亦有大批巴士迷為拍攝期間限定的X797雙層城巴衝出馬路，場面驚險，有巴士車長因憂發生意外而報警。