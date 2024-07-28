巴黎奧運｜劍后江旻憓兼顧運動學業 因一事與劍擊結緣

後來江旻憓看到毗鄰舞蹈室的跆拳道班，便主動向媽媽要求學習跆拳道，惟家長萬般不情願地安排Vivian上跆拳道班，一邊尋找其他「優雅的運動」；直至爸爸取其中庸，找到被稱為「格鬥芭蕾」的劍擊運動，江旻憓因能與對手格劍較勁，對劍擊一見鍾情，亦由此走上劍擊之路。

學術表現出色 江旻憓除了精通劍擊技術外，在學術方面亦表現出色。她中學讀英基沙田學院，IB考獲41分(滿分45分)，無須靠運動員途徑，憑著優異成績考入美國著名學府史丹福大學修讀國際關係；其後攻讀中國人民大學法律碩士、香港中文大學法律博士(J.D.)。她曾經接受馬會刊物《駿步人生》專訪時表示，自己修讀國際關係與劍擊有關，因為從小打劍，不時穿梭各國比賽，又認識了不同國家的劍手。