巴黎奧運｜劍后江旻憓兼顧運動學業 因一事與劍擊結緣

香港劍擊代表江旻憓，在巴黎奧運為港爭光，於個人重劍項目中歷史性奪得金牌，為港隊贏得史上第三面奧運金牌；這份成功不止源於她與劍擊有著不解之緣，更是江旻憓多年來在運動場上打滾，克服困難的成果。然而，江旻憓除了是亞洲冠軍、「世界一姐」等身份外，亦是一名學霸、韓劇愛好者和素食者。
與劍擊結緣
「世界一姐」與劍擊的緣份可從11歲講起。江旻憓在過去在訪問中提及，父母悉心栽培女兒，安排她學習多項活動，其中母親便帶了她學芭蕾舞；但是江旻憓在學習芭蕾舞的過程中並不順利，她更曾直言「其他小朋友跳得好靚，但自己跳得好肉酸」，令她想參加其他活動。
後來江旻憓看到毗鄰舞蹈室的跆拳道班，便主動向媽媽要求學習跆拳道，惟家長萬般不情願地安排Vivian上跆拳道班，一邊尋找其他「優雅的運動」；直至爸爸取其中庸，找到被稱為「格鬥芭蕾」的劍擊運動，江旻憓因能與對手格劍較勁，對劍擊一見鍾情，亦由此走上劍擊之路。
學術表現出色
江旻憓除了精通劍擊技術外，在學術方面亦表現出色。她中學讀英基沙田學院，IB考獲41分(滿分45分)，無須靠運動員途徑，憑著優異成績考入美國著名學府史丹福大學修讀國際關係；其後攻讀中國人民大學法律碩士、香港中文大學法律博士(J.D.)。她曾經接受馬會刊物《駿步人生》專訪時表示，自己修讀國際關係與劍擊有關，因為從小打劍，不時穿梭各國比賽，又認識了不同國家的劍手。
曾十字韌帶斷裂
生活上同時兼顧劍擊與學業並非容易，而在運動場上面對的困難亦不少。江旻憓的運動員生涯並非一帆風順，就像其他運動員，她亦經歷多次受傷；其中在2017年訓練期間左膝十字韌帶撕裂，她用心養傷3個月極速後重回練習場，並在2018年6月亞洲錦標賽擊敗韓國選手姜榮美奪金，同年8月又在亞洲運動會劍擊比賽中獲得銅牌。
繼左膝十字韌帶斷裂後，江旻憓的右膝十字韌帶在2019年世錦賽期間撕裂，但她當時寄語香港人一定捱得過去。