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體育
2024-07-28 03:57:12

巴黎奧運｜江旻憓奪女子重劍金牌　 香港史上第三面金　獎金600萬港幣

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巴黎奧運｜江旻憓奪女子重劍金牌　 香港史上第三面金　獎金600萬港幣

巴黎奧運｜江旻憓奪女子重劍金牌　 香港史上第三面金　獎金600萬港幣

香港劍擊代表江旻憓，在女子重劍個人賽中，為香港隊贏得史上第三面奧運金牌！江旻憓在落後1︰7絕境下，以13：12 擊敗對手，法國選手瑪瑙比頓（A.Mallo-Breton）。江旻憓成為女子重劍中，第一個世界排名第一的運動員，同時持有奧運金牌，亦是香港女子重劍第一次在奧運獲得獎牌。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

江旻憓八強擊敗美國劍手。(相片由港協暨奧委會提供) 江旻憓八強擊敗美國劍手。(相片由港協暨奧委會提供) 香港劍擊代表江旻憓。(相片由港協暨奧委會提供) 江旻憓在32強擊敗埃及代表晉級。(相片由港協暨奧委會提供) 江旻憓在16強再擊敗美國的對手。(路透社)

絕地反擊　曾一度落後1︰7最後一劍奪金
 

第一節中，對手瑪瑙領先4分，攻勢非常進取，在法國主場中，氣氛更加激烈。到第二節中段，江旻憓開始追回分數，以9:6完第二節。去到第三節，江旻憓愈打愈好，追平分數。在最後一分鐘左右，雙方停止進攻，以12:12，進入「決一劍」階段，江旻憓最後在剩餘35秒時主動出擊，率先取分，贏得金牌。

巴黎奧運｜江旻憓劍后衝擊香港首金

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

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江旻憓在個人賽的32強晉級。(直播截圖) 江旻憓在個人賽的32強晉級。(直播截圖) 江旻憓在個人賽的32強晉級。(直播截圖) 江旻憓成功進入決賽。

江旻憓金牌獎金600萬港元

江旻憓現時排名世界第一，在今日過去數場賽事亦表現穩定。在四強面對愛沙尼亞的Nelli Differt。去到第二節，江旻憓領先一分。到第三節，江旻憓現領先兩分，比賽節奏加快，二人距離收近，一度被愛沙尼亞選手追平。到最後一分鐘，江旻憓沈著氣，保持表現，連取4分，最後以15:11勝出，成功進入決賽。

根據巴黎奧運「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」個人獎金資料顯示，金牌獎金為600萬港元。

再次恭喜江旻憓！不單打破自己個人紀錄，更為香港奪金。

 

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巴黎奧運獎牌榜，香港在首日憑江旻憓金牌列第8。

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