巴黎奧運｜港霹靂舞代表任迪士尼奧夢明星運動學堂導師 與年青學員同場展舞技 鼓勵港青多參與運動 支持本地體育發展

被譽為史上最浪漫與時髦的巴黎奧運正式開鑼！今屆奧運除了有首個戶外開幕禮、薰衣草色系場地、在歷史建築或景點旁比賽等矚目亮點外，集潮流文化、活力和觀賞性於一身的霹靂舞更是首登五環舞台。雖然香港霹靂舞代表隊未能取得巴黎奧運入場券，但過去出色表現亦成功牽起本地霹靂舞熱潮。 香港迪士尼與奧夢成真自2022年起合作舉辦「迪士尼奧夢明星運動學堂」，至今經已為近300名來自香港基督教服務處和香港小童群益會的基層兒童和青少年提供由本地精英運動員進行的專業體育訓練，包括單車、滑板、乒乓球等項目。今年學堂以霹靂舞為主題，並邀請中國香港霹靂舞代表隊成員張麗怡（Ivy）擔任導師。日前（7月27日），剛完成霹靂舞學堂的本地及少數族裔學生就受邀入園展示學習成果，共100名學生和家長出席活動支持。

港霹靂舞代表張麗怡Ivy：巴黎奧運是認識霹靂舞好時機

盼港府增撥資源助宣傳及資助港將持續進修創佳績 現年21歲的張麗怡（Ivy）有近7年霹靂舞經驗，2018年就曾參加青年奧運會，先後到台灣及日本比賽。對於是次獲邀擔任「迪士尼奧夢明星運動學堂」導師，Ivy指自己一直很想將對霹靂舞的熱情分享出去，很高興能夠有此機會介紹霹靂舞這項運動予更多小朋友和年輕人認識。她續指，平日工作經常接觸兒童及青少年，是次參與學堂的學生均非常投入積極，教授了Two-Step、CC （Crazy Commandos）、Baby-Freeze等動作，發現不少極具天份的學員，認同巴黎奧運新增霹靂舞項目是好時機，鼓勵港青多參與運動，培養他們的興趣。 Ivy認為，霹靂舞相比其他舞種自由度較大，需要運用創意設計出不同風格的動作，而將已有的基礎動作演變成具個人特色的舞蹈，正正是霹靂舞的挑戰性所在。問到香港政府可以如何協助推廣霹靂舞，Ivy坦言霹靂舞作為本地新興運動，應先從教育方面著手，讓更多人認識何謂霹靂舞；長遠希望政府能增撥訓練資源，減輕運動員生活壓力的同時，能夠獲資助持續進修舞技及心理技巧，為港爭取佳績。

首次接觸霹靂舞收穫「新招」 難忘與米奇同台演出 其中兩位完成「迪士尼奧夢明星運動學堂」的本地學生劉安娜（Anna）及巴基斯坦籍學生穆德仁（Ayan）不約而同表示經過8堂訓練後對霹靂舞產生濃厚興趣。 現年12歲的Anna本身亦有學習中國舞及拉丁舞，今次首次接觸霹靂舞，感覺新鮮：「與中國舞及拉丁舞不同，霹靂舞可以隨音樂自由轉換動作，舞步變化較多，而且可以自由組合及創作，考驗身體能力之餘更有空間發揮創意。透過工作坊，我學習到不少『新招』，包括雙腳交錯踏地的Top Rock以及一些高難度動作，老師都很用心、很有耐性去指導，最終所有學員都能夠成功學會。」Anna補充，學習過程並不輕鬆，但明白到堅持才能有所收穫，因此能夠在迪士尼展現學習成果，感到非常激動，日後亦希望繼續接觸霹靂舞運動。同樣現年12歲的Ayan，認為霹靂舞型格且有趣，而今次亦是Ayan首次踏足香港迪士尼，心情相當興奮，加上從未想像過能夠與米奇同台跳舞，是十分難忘的體驗。初次登上舞台，Ayan承認心情緊張，但透過工作坊，不但增加了他對學習霹靂舞的興趣，亦幫助他建立信心。