巴黎奧運｜黃志如首擔任單車項目裁判　稱裁判生涯圓夢

距離巴黎奧運開幕還有大約100日，港協暨奧委會聯同法國文化協會日前為將到巴黎採訪的本港傳媒，舉辦工作坊介紹奧運資訊，部份正爭取奧運入場券的港隊成員亦有出席。 港隊目前在游泳、劍擊、乒乓球、公路單車、滑浪風帆和帆船等項目，已經取得奧運參賽資格。

香港隊巴黎奧運代表團團長兼港協暨奧委會副會長施文信表示，不會為香港隊設定獎牌目標，因為即使是世界冠軍，在奧運賽事同樣會面對很大挑戰，希望所有香港運動員到時有良好狀態，發揮出最佳實力。 法國駐港澳副總領事馬克拉米表示，巴黎已經準備就緒，亦會確保比賽安全和順利進行，賽事期間巴黎會有超過56000名安保人員執勤，包括警察、憲兵、保安員等，保障公共交通、街道、場館內外的安全。他又說，很高興特區政府購入奧運播映權，市民到時可以免費觀看賽事。