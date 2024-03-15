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2024-03-15 11:45:00

市建局開展洗衣街花墟道重建　打造「城市水道」　料需收回190個業權 (更新)

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市建局宣布開展洗衣街花墟道重建，預料需收回190個業權。(直播截圖)

市建局宣布開展洗衣街花墟道重建，預料需收回190個業權。(直播截圖)

市建局今(15日)宣布，動用約25億元，啟動旺角洗衣街花墟道發展計劃，涉及6個地盤，總面績約29,315平方預計需要收回約190個業權，當中約275個住戶、約33個地舖商戶將受影響。市建局正進行凍結人口調查，確定單位數目和樓宇使用情況受影響的業主和租戶將獲補償或樓換樓安排等。局方預料計劃完成後可提供約1,350個住宅單位，於2035至2036年完工。

市建局擬在花墟一帶打造「城市水道」及綜合大樓的圖片。(直播截圖) 市建局擬在界限街構建「城市水道」，並沿水道興建「水道公園」，連串花墟及周邊設施。(直播截圖) 市建局亦會在界限街及花墟一帶，以「一地多用」模式提供多用途的綜合大樓和一個地下公眾停車場。(直播截圖) 項目料需回收190個業權，影響約275個住戶及33商戶。(直播截圖)

涉6地盤  總面績逾2.9萬平方

計劃項目編號是YTM013。市建局總監(規劃及設計)麥中傑指，項目計劃分為地盤A和地盤B，地盤A是大概花園街、洗衣街及旺角花墟道一帶，由一個較大的地盤A1和4個比較分散地盤，即A2至A5組成；地盤B是大概毗連洗衣街 、界限街、花墟道及旺角大球場。

他續指，重建計劃將整合現有界限街體育館和遊樂場等休憩用地，構建「城市水道」，興建面積不少於8,800平方米水道公園，串連旺角大球場及花墟等，以發揮協同效應。

打造地下公眾停車場

另外，有鑑目前車輛以洗衣街、花墟道為入口造成「樽頸位」，導致花墟一帶經常交通擠塞，旺角東一帶的車位供不應求，導致違泊嚴重。市建局會以「一地多用」模式，提供多用途綜合大樓和一個地下公眾停車場，提供約500個附屬泊車位，以及額外提供約220個公眾泊車位和10個公眾上落貨車位，並將車場出入口設於界限街，分流進入花墟的車流；同時亦會透過「融合策略」，以整合、重建、復收、保育及活化等市區更生模式，強化地區特色，推動花墟發展。

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自住業主獲現金補償等   租客獲特惠津貼

在補償方面，項目將影響約31個街號，估計受影響業權約190個，約275個住戶及33個地舖商戶受影響。市建局總經理(收購及遷置)鍾建強表示，會沿用現時的收購政策，住宅業主自住業主獲現金補償，並有「樓換樓」安排；出租、空置或商舖的業主則會有物業市值加適用津貼。

至於租客補償方面，住宅的租客會有特惠津貼，合資格的租客亦都可獲安排安置；商舖的租客則獲得特惠津貼，若合資格將得營商特惠津貼。重建局未來將安排簡報會等，向有關業主及租客講解項目的補償安排及提供相關協助。

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