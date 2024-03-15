市建局開展洗衣街花墟道重建　打造「城市水道」　料需收回190個業權 (更新)

市建局今(15日)宣布，動用約25億元，啟動旺角洗衣街花墟道發展計劃，涉及6個地盤，總面績約29,315平方米，預計需要收回約190個業權，當中約275個住戶、約33個地舖商戶將受影響。市建局正進行凍結人口調查，確定單位數目和樓宇使用情況，受影響的業主和租戶將獲補償或樓換樓安排等。局方預料計劃完成後可提供約1,350個住宅單位，於2035至2036年完工。

計劃項目編號是YTM013。市建局總監(規劃及設計)麥中傑指，項目計劃分為地盤A和地盤B，地盤A是大概花園街、洗衣街及旺角花墟道一帶，由一個較大的地盤A1和4個比較分散地盤，即A2至A5組成；地盤B是大概毗連洗衣街 、界限街、花墟道及旺角大球場。

另外，有鑑目前車輛以洗衣街、花墟道為入口造成「樽頸位」，導致花墟一帶經常交通擠塞，旺角東一帶的車位供不應求，導致違泊嚴重。市建局會以「一地多用」模式，提供多用途綜合大樓和一個地下公眾停車場，提供約500個附屬泊車位，以及額外提供約220個公眾泊車位和10個公眾上落貨車位，並將車場出入口設於界限街，分流進入花墟的車流；同時亦會透過「融合策略」，以整合、重建、復收、保育及活化等市區更生模式，強化地區特色，推動花墟發展。

他續指，重建計劃將整合現有界限街體育館和遊樂場等休憩用地，構建「城市水道」，興建面積不少於8,800平方米水道公園，串連旺角大球場及花墟等，以發揮協同效應。

自住業主 獲現金補償等 租客獲特惠津貼

在補償方面，項目將影響約31個街號，估計受影響業權約190個，約275個住戶及33個地舖商戶受影響。市建局總經理(收購及遷置)鍾建強表示，會沿用現時的收購政策，住宅業主自住業主獲現金補償，並有「樓換樓」安排；出租、空置或商舖的業主則會有物業市值加適用津貼。

至於租客補償方面，住宅的租客會有特惠津貼，合資格的租客亦都可獲安排安置；商舖的租客則獲得特惠津貼，若合資格將得營商特惠津貼。重建局未來將安排簡報會等，向有關業主及租客講解項目的補償安排及提供相關協助。