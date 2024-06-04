市民今晚維園點起燭光會否被制止？李家超：任何活動都需守法

警方國安處近日首次運用牽涉《基本法》23條的《維護國家安全條例》拘捕8人，包括正在大欖女懲教所還押的前支聯會副主席鄒幸彤，指被捕人士利用將至「敏感日子」，持續發布具煽動意圖的帖文。特首李家超今(4日)在行會前被問到「六四」是否成禁語，不能提及，若市民談論時會否違法，今晚若市民到維園點起燭光會否被警方制止，李家超回應指任何活動都需要守法。

李家超指，針對個別日子，政府有清晰立場，任何公眾活動都必須守法，所有活動都受《港區國安法》、《維護國家安全條例》和《公安條例》等法例規管，他重申本港在2019年「港版顏色革命」中，有過悲痛經歷，提醒市民國安風險會「突如其來」，不要「好了傷口忘記痛楚」。他說警惕香港仍然有力量嘗試破壞香港穩定和國家安全，要小心有人騎劫議題，借題發揮去「搞事」。

初選案14不認罪被告罪成 李： 無差別否決違《基本法》

對於民主派47人初選案中，14名不認罪被告僅2人脫罪，李家超指，法庭裁決指出所謂「35+」計劃的終極目的和用意是破壞、摧毀或推翻《基本法》和「一國兩制」方針確立的現行香港特區政治制度和架構等，認為國安風險是真實存在，要時刻警惕相關風險可以突如其來。

被問到議員基於《預算案》以外的訴求，而否決《預算案》是否屬於違反《基本法》，以及《基本法》下議員否決預算案權力，是否與《港區國安法》有衝突，李家超回應指議員按《預算案》的利弊審議，可以通過，可以不通過，可以提出任何意見，甚至提修改，但如果不理內容好壞，而作無差別否決，就是違反《基本法》要求。