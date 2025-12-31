平安夜中港牌七人車荃灣行人過路處「U-turn」 內地司機涉危駕被票控(更新)

一輛掛有中港車牌的七人車在荃灣楊屋道逆線行駛，在行人綠燈期間無視人群強行橫過斑馬線「U-turn」掉頭，有路人不滿憤而拍打車身。(馬路的事討論區fb影片)

又有馬路炸彈幾乎危及路人，網上流傳兩段影片，顯示一輛掛有中港車牌的七人車於上周三（24日）平安夜，涉先後在薄扶林及荃灣違規行駛。其中在荃灣楊屋道逆線行駛，更在行人綠燈期間無視人群強行橫過斑馬線「U-turn」掉頭，有路人不滿憤而拍打車身。

【12月31日更新】警方表示留意到近日網上流傳一段短片，顯示一輛私家車於12月24日晚上，在荃灣楊屋道一處行人過路處懷疑違例掉頭。新界南總區交通部人員主動對案件展開調查。經深入調查後，人員今日（31日）票控一名53歲內地男司機涉嫌「危險駕駛」。事件中並無人受傷。