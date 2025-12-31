平安夜中港牌七人車荃灣行人過路處「U-turn」 內地司機涉危駕被票控(更新)

又有馬路炸彈幾乎危及路人，網上流傳兩段影片，顯示一輛掛有中港車牌的七人車於上周三（24日）平安夜，涉先後在薄扶林及荃灣違規行駛。其中在荃灣楊屋道逆線行駛，更在行人綠燈期間無視人群強行橫過斑馬線「U-turn」掉頭，有路人不滿憤而拍打車身。
【12月31日更新】警方表示留意到近日網上流傳一段短片，顯示一輛私家車於12月24日晚上，在荃灣楊屋道一處行人過路處懷疑違例掉頭。新界南總區交通部人員主動對案件展開調查。經深入調查後，人員今日（31日）票控一名53歲內地男司機涉嫌「危險駕駛」。事件中並無人受傷。
根據《道路交通條例》，干犯危險駕駛，最高可被判監禁3年、停牌最少6個月及罰款25,000元。警方呼籲駕駛人士，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，除會被罰款及停牌外，亦可能判處監禁，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通、保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。
途人憤而拍打車身
社交平台流傳片段，事發於上周三晚上約9時許。該輛中港牌七人車在荃灣楊屋道近荃新天地二期對開，當時司機疑因行錯路導致逆線行駛，無視行人過路處正亮起綠燈，當眾強行將車駛入有多人橫過馬路的路口「U-turn」掉頭。現場多名途人避讓，一名不滿的男子憤而拍打其車身。司機無視警告，繼續轉彎掉頭行，沿楊屋道往荃灣廣場方向加速駛去。片段流出後，網民紛譴責司機行為瘋狂，已憑其車牌於網上報案。
同一輛七人車薄扶林對面線強行掉頭
此外，亦有網民上載另一段行車記錄儀影片，指出相信是同一輛七人車在較早時間亦曾違規。片段顯示該車在薄扶林道往瑪麗醫院方向行駛時，駛至蒲飛路油站對開時，無視對面線有車輛駛近，司機仍在路中「U-turn」掉頭，往港鐵香港大學站方向行駛。