平機會辦種族多元共融招聘會 16政府部門公司提供500空缺

政府2021年數據，香港有逾30萬名少數族裔人口(不包括外籍家傭)，六成年齡介乎25至64歲。部分少數族裔或因書寫中文等局限擇業機會，如2015年從尼泊爾來港的Rojal在香港科技大學畢業，並已考獲會計師資格，他指，因中文學習進度一直停滯不前，不少公司又面向內地市場、要求員工能講流利中文，使他難覓心儀工作。昨趁平機會聯同香港族裔共融聯會舉招聘會，到場了解有否合適工作。

現年25歲的Rojal大學畢業後已任審計師1年半，他指，招聘會能讓少數族裔求職者接觸及了解更多公司和尋找適合的工種，面對面向公司表達對工作崗位的興趣，有助他們找到心儀工作。他認為，政府可鼓勵企業招聘更多非華語人士、創造更多元的工作環境，並協助年輕一代的少數族裔學好中文，改善語言造成的求職困境。