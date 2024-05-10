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2024-05-10 12:18:00

平機會：如拒載導盲犬或額外收費可能涉及間接歧視

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平機會：如拒載導盲犬或額外收費可能涉及間接歧視(羅庸軒攝)

平機會：如拒載導盲犬或額外收費可能涉及間接歧視(羅庸軒攝)

平機會推出實用指南希望加強各界認識導盲犬，以及提高對使用者及導盲犬的接納程度。平機會行政總監朱崇文說，很多時市民不知道哪些是導盲犬，或面對導盲犬時不知如何處理，指南有教導如何分辨，亦會寫明工作中的導盲犬，以及穿著紅色或橙色背心的訓練犬。

朱崇文在香港電台節目《千禧年代》表示，年輕人對導盲犬較有認識，指南有提醒在交通工具、食肆或僱主等，可如何為導盲犬提供便利，例如小巴司機在可行情況下，讓視障人士攜同導盲犬上車，預留最後一排座位的單邊位予他們使用，避免影響通道等。的士方面，如有拒載或額外收費，當中或有爭拗，可能涉及間接歧視，因為導盲犬屬於協助犬，拒絕接載或致視障人士使用不到服務。

平機會推出實用指南希望加強各界認識導盲犬，以及提高對使用者及導盲犬的接納程度。(羅庸軒攝) 平機會行政總監朱崇文說，很多時市民不知道哪些是導盲犬，或面對導盲犬時不知如何處理，指南有教導如何分辨(羅庸軒攝) 指南教導如何分辨工作中的導盲犬，以及穿著紅色或橙色背心的訓練犬。(羅庸軒攝)

希望公司可提供適當空間予導盲犬

僱傭方面，朱崇文說，如果僱主聘用員工需要導盲犬協助日常生活或上班，而公司地方較大的話，希望可提供適當空間予導盲犬，但有關情況要屬於合理遷就，並需要視乎公司條件。 他表示，平機會過去5年收到7宗相關投訴，有4宗透過調停成功解決、1宗是有關方面私下解決、1宗表示毋須跟進、另外有1宗因為個案未必符合法例條文而終止跟進。調停個案的結果主要是有關方面作出道歉或改變相關政策。

原文刊登於 香港電台

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十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖）
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