平機會：如拒載導盲犬或額外收費可能涉及間接歧視

平機會推出實用指南希望加強各界認識導盲犬，以及提高對使用者及導盲犬的接納程度。平機會行政總監朱崇文說，很多時市民不知道哪些是導盲犬，或面對導盲犬時不知如何處理，指南有教導如何分辨，亦會寫明工作中的導盲犬，以及穿著紅色或橙色背心的訓練犬。

朱崇文在香港電台節目《千禧年代》表示，年輕人對導盲犬較有認識，指南有提醒在交通工具、食肆或僱主等，可如何為導盲犬提供便利，例如小巴司機在可行情況下，讓視障人士攜同導盲犬上車，預留最後一排座位的單邊位予他們使用，避免影響通道等。的士方面，如有拒載或額外收費，當中或有爭拗，可能涉及間接歧視，因為導盲犬屬於協助犬，拒絕接載或致視障人士使用不到服務。