年宵唯一周日開鑼 人流遜預期 檔主憂天雨降銷情 料乾貨助增氣氛

周六將迎來大年初一，而維園年宵市場昨於期間唯一的「紅假」開鑼，各檔主都用盡渾身解數吸客促銷，有人爬上攤檔頂叫賣；有不少檔主表示，今年人流較往年少，且消費力有所下降，亦擔心天氣會影響銷情。有市民則表示攤檔數目感覺較疫情前少，直言貨品類型與往年差不多，吸引力一般；但同意復辦乾貨、快餐對年宵非常重要，相信乾貨有助提升氣氛。

今年維園年宵共設345個濕貨、乾貨、快餐和主題攤位，售賣賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等。除濕貨攤位銷售年花外，受疫情影響而暫停的乾貨和快餐攤位今年亦會重開。食環署表示，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，並在有需要時實施人流管制。15個年宵市場的人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示，方便市民知悉現場的擠逼程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠逼；紅色代表場內非常擠逼。 濕檔「鴻圖老譚花店」出售水仙、富貴竹、桃花等年花，檔主譚先生表示，周日人流比想像中少，相信與天氣欠佳有關，「朝早落毛毛雨，人流就差啲」，人流直至下午停雨才好轉。他又指，今年市民消費力有所下降，買桃花會講價，「劈價幅度，就好似買樓八百萬斬到二百萬！」而水仙則沒有類似情況；他相信如未來數日沒有下雨，可以賣出所有貨存。然而，譚亦提到食環署今年新設攤檔高度限制，造成額外開支，估計扣除後收入會輕微下降，「政府收得太緊，影響市民做生意」。