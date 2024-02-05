年宵唯一周日開鑼 人流遜預期 檔主憂天雨降銷情 料乾貨助增氣氛

周六將迎來大年初一，而維園年宵市場昨於期間唯一的「紅假」開鑼，各檔主都用盡渾身解數吸客促銷，有人爬上攤檔頂叫賣；有不少檔主表示，今年人流較往年少，且消費力有所下降，亦擔心天氣會影響銷情。有市民則表示攤檔數目感覺較疫情前少，直言貨品類型與往年差不多，吸引力一般；但同意復辦乾貨、快餐對年宵非常重要，相信乾貨有助提升氣氛。
今年維園年宵共設345個濕貨、乾貨、快餐和主題攤位，售賣賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等。除濕貨攤位銷售年花外，受疫情影響而暫停的乾貨和快餐攤位今年亦會重開。食環署表示，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，並在有需要時實施人流管制。15個年宵市場的人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示，方便市民知悉現場的擠逼程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠逼；紅色代表場內非常擠逼。
濕檔「鴻圖老譚花店」出售水仙、富貴竹、桃花等年花，檔主譚先生表示，周日人流比想像中少，相信與天氣欠佳有關，「朝早落毛毛雨，人流就差啲」，人流直至下午停雨才好轉。他又指，今年市民消費力有所下降，買桃花會講價，「劈價幅度，就好似買樓八百萬斬到二百萬！」而水仙則沒有類似情況；他相信如未來數日沒有下雨，可以賣出所有貨存。然而，譚亦提到食環署今年新設攤檔高度限制，造成額外開支，估計扣除後收入會輕微下降，「政府收得太緊，影響市民做生意」。
檔主：齋睇唔買
至於闊別4年的乾貨攤位銷情亦一般，主題攤檔檔主陳小姐指，市民大多「齋睇唔買」，相信與經濟環境欠佳所致；她又認為，截至下午5時，年宵期間唯一周日的人流遜於預期，「希望市民睇完美斯會嚟睇下」，如未來數日都下雨，相信對銷情影響大。現場人流一般，各檔亦只好用盡各種方法吸客。其中聖類斯中學的學生就選擇用扭蛋機抽獎方式為市民購物過程增添樂趣。負責人Hiroto指，攤檔出售學生自行設計的攬枕、外套、環保袋等，而最受市民歡迎卻是10元一次的扭蛋。扭蛋內可能有福袋換領券外，安慰獎亦有一句祝賀語；他笑言，市民扭到安慰獎，攤檔的同學們都會打鼓搖鈴、大叫祝賀語，Hiroto相信鼓聲和歡笑聲便是最好的宣傳。
不少市民都喜歡行年宵，陳先生一家三口昨便在維園逗留一個半小時。陳先生指出，今年攤檔數目感覺較疫情前少，「檔與檔之間好似疏落咗，以前會埋啲」，而人流雖多但未有出現擠塞的情況，行起來尚算舒適。陳先生一家約消費了700多元，其兒子便睇中了一隻河豚公仔，「佢(公仔)條鼻水可以拉出嚟」，而陳太則買了蘭花點綴家居。另外，陳先生直言，今年的乾貨與往年差不多，吸引力一般；但同意復辦乾貨、快餐對年宵非常重要，有乾貨氣氛一定好。