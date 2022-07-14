床照勒索案｜稱被強暴卻與事主合照　女被告解釋為紀錄「人生第一次」

連鎖食肆集團高層X於去年2月至7月期間，每月相約旗下31歲已婚女員工到酒店交歡，每次事後支付對方5000元，其後男方疏遠女方。女方疑不忿，涉索取50萬元以換取不公開床照，被控勒索罪。案件今日（14日）於區域法院續審，控方指被告聲稱遭事主X強姦當日，在X不知情下，拍攝了一張被告靠在X肩膀的親暱照片，質疑這是否所謂男女之間的甜蜜合照，被告否認因強暴而拍照，只是想記錄她的「人生第一次」。

控方指出在2人首次性交當日，被告曾拍攝過X辦理住房手續，她早知兩人進餐後會上房，被告否認，指X曾說會帶她浸溫泉，所以不知X到前檯排隊的用意。控方隨即質疑，被告早前供稱知道X當時正辦理住房手續，如今卻稱不知道X當時在幹甚麼。

控方續展示由被告拍攝X上房後脫鞋的照片，質疑被告早前指X一進房即推倒她在床一說，被告沉思片刻，解釋當時酒後暈眩，但記得X隔一會後有推她。



控方續指，被告在聲稱被強暴後曾發訊予X稱「嗰日成個人送俾你」，質疑被告無被強姦。被告解釋，起初曾反抗亦不情願，但後來已原諒X，並指「我都愛佢，最後有俾到佢」。



被告提到，X曾答應以25萬資助她購入新居傢俬，故以短訊提醒X，希望他「唔好走數」，但X最後無出錢。

被告黃莎莎被控於去年9月10日至10月6日之間，在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣50萬元。