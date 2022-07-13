床照勒索案｜被告庭上激動否認勒索 稱只想得到事主注意

連鎖食肆集團高層X於去年2月至7月期間，每月相約旗下31歲已婚女員工到酒店交歡，每次事後支付對方5000元，其後男方疏遠女方。女方疑不忿，涉索取50萬元以換取不公開床照，被控勒索罪。案件今日（13日）於區域法院續審，被告自辯稱，分手後曾向男事主X索款，原因只是想吸引X的注意和理睬，強調自己從沒打算勒索對方。

被告今日作供稱，她在第2次與事主X性交後，回家後在手袋中發現5,000港元，事後才得悉是X給她，惟她從未指出要錢這種要求。被告又指，她與X在7月後沒有再見面，至9月公司突然更改其合約，扣減其假期及薪金，她認為是X的手段，她當時不想離職，但為了保住面子憤而辭職，又在庭上高呼「依家係我飛你，唔係你飛我呀」。同月X在電話向她提出分手，並說會給她分手費和生活費。及後X於10月6日相約被告到酒店吃飯，被告稱感到很開心，很想念X所以赴約，始料不及是警方的拘捕行動，她又作出發誓的手勢，表示「我可以發誓，我無諗過勒索」。

控方盤問時展示被告在酒店房拍下有關X的相片和影片，指出X其實不同意被拍。控方又質疑，被告為何拍下X赤裸上身和穿浴袍的影片，被告解釋她認為浴袍很特別，所以隨意拍下，沒有特別原因。

被告黃莎莎被控於去年9月10日至10月6日之間，在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣50萬元。