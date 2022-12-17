店舖阻街須移除現限時偏長　卓永興：當局將考慮是否縮至半小時

政府建議增加亂拋垃圾的定額罰款，由1500元加至3000元，店舖阻街增至6000元。政務司副司長卓永興今（17日）接受電台訪問時表示，店舖阻街違規絕大部分都在日間發生，會要求在限時內移除，目前4小時的時限是偏長，會考慮縮短至半小時是否合適。他說，不希望好像「貓捉老鼠」般不斷重覆發通知書及移除。



卓永興表示，店舖阻街是否採用累進式罰款並非優先考慮，但不排除再研究。他解釋，若採用累進式罰款需要有完整資料庫，才知道店舖是否重犯，但建立資料庫需時及成本。他又強調，店舖阻街罰款不是一日只限一張告票，而是一日內每犯一次便可以發一張。因此，雖然不是累進罰款，但每次6000元的話，違規成本很高，冥頑不靈的店舖便要想清楚是否值得。

要求執法人員一視同仁 不讓市民感覺欺善怕惡

至於亂拋垃圾方面，卓永興說，當局會要求執法人員一視同仁，不要讓市民感覺欺善怕惡。他說，如果只是無心之失，又或受外來因素影響，例如因為風吹令垃圾桶面的煙頭吹跌落地，應要酌情處理，但如果因為垃圾桶已滿，市民將垃圾順便放在垃圾桶旁邊便屬違法。他又說，當局會檢視其他損害環境衛生的問題，例如有人餵飼街邊老鼠及曱甴，他形容是匪夷所思，會研究是否涉及餵飼野生動物或其他法例。