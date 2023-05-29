康城主力牆｜工人搬固定支架入屋 港鐵：日內完成臨時加固工程

將軍澳日出康城首都一個住宅單位，懷疑裝修期間拆去部分牆身，改建為主人房的房門，事件引起屋苑居民擔憂會否影響大廈結構。今日（29日）下午2時許，屋宇署在物業管理公司人員陪同下到達涉事單位調查，至下午約3時，有工人將固定支架搬到涉事單位。現場消息指，涉事單位業主及設計師亦在屋內。
樓上同室業主感震驚
涉事單位於周六（27日）被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，引發網上討論區網民熱烈討論。一名疑是涉事單位樓上一層的同室業主接受傳媒訪問時表示，涉事單位裝修工程進行了半年，至5月才完結，其間爆牆、鑽牆聲不絕，惟當時他未覺異樣。直至近日傳媒報道後，始知悉懷疑鐅穿主力牆，對事件感震驚及失望。他批評業主最大責任，設計師亦有問題，又謂設計師不可能不熟悉這些事情。他擔心大廈樓宇結構安全，估計短期內樓價受影響，令一眾「首都」業主蒙受損失。
港鐵：日內完成臨時加固工程
港鐵回覆本報查詢表示，有關單位的業主會安排於日內完成臨時加固工程，以確保大廈結構安全，客務處亦將配合相關業主進行修復工作。而日出康城首都客務處職員與屋宇署人員，今日已到涉事單位進行結構安全檢查，發現該單位涉及違規情況，屋宇署將會按《建築物條例》跟進。
業委會前主席指業主「責無旁貸」
日出康城首都業委會前主席張志董接受傳媒訪問時指，涉事單位涉嫌將主力牆「拆咗一個大窿」，拆除鋼筋及石屎，目前大廈其他業主最擔心人身安全問題，住在涉事單位樓上的住戶尤為擔憂；又指涉事單位的業主和工程承辦商對事件責無旁貸，一定要承擔責任，惟他認為屋苑管理公司亦十分馬虎，明顯監管不足，強調管理公司不可推卸責任，其他業主將向管理公司發信，要求對方按準則與涉事單位聯絡，妥善安排還原單位，以保障業主的生命安全。