康城主力牆｜工人搬固定支架入屋 港鐵：日內完成臨時加固工程

將軍澳日出康城首都一個住宅單位，懷疑裝修期間拆去部分牆身，改建為主人房的房門，事件引起屋苑居民擔憂會否影響大廈結構。今日（29日）下午2時許，屋宇署在物業管理公司人員陪同下到達涉事單位調查，至下午約3時，有工人將固定支架搬到涉事單位。現場消息指，涉事單位業主及設計師亦在屋內。

樓上同室業主感震驚

涉事單位於周六（27日）被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，引發網上討論區網民熱烈討論。一名疑是涉事單位樓上一層的同室業主接受傳媒訪問時表示，涉事單位裝修工程進行了半年，至5月才完結，其間爆牆、鑽牆聲不絕，惟當時他未覺異樣。直至近日傳媒報道後，始知悉懷疑鐅穿主力牆，對事件感震驚及失望。他批評業主最大責任，設計師亦有問題，又謂設計師不可能不熟悉這些事情。他擔心大廈樓宇結構安全，估計短期內樓價受影響，令一眾「首都」業主蒙受損失。