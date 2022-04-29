康復路長｜長新冠常見咳嗽疲累 氣喘婦看中醫助治療

第五波疫情爆發4個月以來，過百萬名患者已經康復，但不少人都出現「長新冠」後遺症。有從事客戶服務業的康復者，完成隔離時只有輕微咳嗽，詎料其後持續氣喘，除嚇怕客人更感自責、憂不獲公司體諒；她之後到醫管局免費中醫門診求診後有所紓緩。有中醫師指，咳和氣喘是最常見的後遺症，主要徵狀一般3個月就能改善，但何時「斷尾」就要視乎體質和病情等。記者：羅庸軒 攝影：蘇文傑
今年40餘歲、從事客戶服務業的張女士，上月初確診新冠肺炎，因已完成接種新冠疫苗，只需隔離7日便可離開社區隔離設施。她憶述染疫後僅喉嚨沙啞，離營時有輕微咳嗽，豈料數日後卻開始持續氣喘和咳嗽，形容後遺症的徵狀竟較檢測陽性時嚴重，「冇諗過咁大後遺症，(起初)諗住打咗三針冇死啦。」
張女士指，康復後連說話都氣喘、「冇氣冇力」，疫情嚴峻時或嚇怕客人，工作時只好少說話，承認「長新冠」嚴重影響工作和生活。她又曾自責，因同事後遺症不嚴重、很快復工，自己病徵卻逾月未止，影響心情和擔心公司不體諒。隔離期間，張女士首次認識醫管局的康復者10次免費中醫門診，求診後獲醫師診斷濕氣重、元氣傷，需較長時間治療，康復期會因人體質而異。張女士至今覆診5次，已改善約七成氣喘，她笑言可能覆診10次也未「斷尾」，「醫師話睇到你唔咳為止，呢啲唔可以急、要『清底』。」
第五波長新冠不見「失味覺」
醫管局兩年前，透過18間中醫診所暨教研中心提供免費門診，第五波至今已向逾1.8萬名康復者提供首次診療。中醫診所暨教研中心(黃大仙區)中醫師吳靖指，Omicron徵狀多樣化，中心最常見3種徵狀包括咳嗽、疲累和不夠氣、失眠。他憶述有本身健康的中年婦人，除咳嗽外還有帶血塊的痰，相對已是較嚴重，幸覆診6至7次後已改善，又指這非個別病例。
吳靖又稱，今波疫情較少見鼻塞、流鼻水和頭痛等，首四波常見的失去味覺亦不復見。他指，中醫主要針對病人臨床徵狀醫治，一般「長新冠」需覆診4至6次、即約3個月就能改善主要徵狀，料10次療程應足夠改善大部分後遺症。
5間中醫診所加開假日
康復者張女士出現「長新冠」後，多次到中醫教研中心覆診，她體諒高峰期中心醫師和員工的工作量急增，但指預約熱線經常都未能接通，批評當局推出政策時未有增加相應人手和配套，「有冇諗過員工好辛苦，做死聽電話嗰班，病人又打唔到。」
醫管局總行政經理(中醫)黃巧雲承認，診所硬件令服務有掣肘，但已作多項措施配合，包括盡量先服務首次求診和年長的康復者、增聘兼職中醫師等員工，以及增設專收康復新症和長者的時段，其中5月會有5間診所額外於假日診症。她又稱，診所已調派人手專門協助新登記病人，縮短覆診者等候時間，並再次感謝市民體諒。
另外，使用醫管局免費中醫門診服務的病人，每次求診後最多可獲5劑中藥。有鑑第五波疫情診所服務需求急增，醫師若評估病人可用藥更長時間，或會連同另一配額，一併處方最多10劑中藥，然後才一次過覆診。