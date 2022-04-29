康復路長｜長新冠常見咳嗽疲累 氣喘婦看中醫助治療

第五波疫情爆發4個月以來，過百萬名患者已經康復，但不少人都出現「長新冠」後遺症。有從事客戶服務業的康復者，完成隔離時只有輕微咳嗽，詎料其後持續氣喘，除嚇怕客人更感自責、憂不獲公司體諒；她之後到醫管局免費中醫門診求診後有所紓緩。有中醫師指，咳和氣喘是最常見的後遺症，主要徵狀一般3個月就能改善，但何時「斷尾」就要視乎體質和病情等。記者：羅庸軒 攝影：蘇文傑

今年40餘歲、從事客戶服務業的張女士，上月初確診新冠肺炎，因已完成接種新冠疫苗，只需隔離7日便可離開社區隔離設施。她憶述染疫後僅喉嚨沙啞，離營時有輕微咳嗽，豈料數日後卻開始持續氣喘和咳嗽，形容後遺症的徵狀竟較檢測陽性時嚴重，「冇諗過咁大後遺症，(起初)諗住打咗三針冇死啦。」

張女士指，康復後連說話都氣喘、「冇氣冇力」，疫情嚴峻時或嚇怕客人，工作時只好少說話，承認「長新冠」嚴重影響工作和生活。她又曾自責，因同事後遺症不嚴重、很快復工，自己病徵卻逾月未止，影響心情和擔心公司不體諒。隔離期間，張女士首次認識醫管局的康復者10次免費中醫門診，求診後獲醫師診斷濕氣重、元氣傷，需較長時間治療，康復期會因人體質而異。張女士至今覆診5次，已改善約七成氣喘，她笑言可能覆診10次也未「斷尾」，「醫師話睇到你唔咳為止，呢啲唔可以急、要『清底』。」