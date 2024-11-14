廉政公署咖啡廳開幕　咖啡命名「清廉」和「保密」等

提起廉政公署，很多人不期然會聯想起咖啡，但「約你到廉署飲咖啡」現時不一定代表被邀請到廉署協助調查，因為廉署總部地下大堂的「一九七四」咖啡廳開幕，市民可以單純到廉署品嚐咖啡。
廉署於1974年成立，當時有不少英籍人員，帶來喝咖啡的文化，所以咖啡廳以「一九七四」命名。咖啡廳今日開幕，明日正式向公眾開放。咖啡廳出售咖啡等4款飲品及2款小食，咖啡分別按咖啡豆的味道，命名為清廉、保密、「誠」果，目的是讓光顧的市民可說出廉署口號。廉署指希望保持高水準的咖啡水平，選擇了來自內地和「一帶一路」合作地區的咖啡豆，包括帶有酒香的雲南咖啡、散發果香的埃塞俄比亞咖啡及充滿果仁味的越南咖啡。咖啡廳由保良局負責營運，自負盈虧，收益歸機構作慈善用途，署方會收取服務費作租金，會歸入庫房。
廉署社區關係處處長麥偉強指，坊間很多人對廉署咖啡的味道感好奇，因此借助話題開設店舖，期望可吸引市民和遊客「打卡」，順道參觀店內展品，了解廉署工作。廉署特別製作了4款主題相框，讓市民於場內的電子自拍機拍照留念，還有特別製作的「三角枱」錄影會面室1比12實境模型等。另外，咖啡廳展出從未公開的真實證物及案件調查用具，如80年代初巴士司機貪污盜竊案的證物；90年代的監聽設備；廉署記錄被起訴人士身份所用的相機及套取手指模工具。
鄺美雲相信咖啡廳可揭開廉署神秘面紗
律政司司長林定國希望廉潔的文化隨著咖啡的香氣，傳播到家家戶戶。廉署社區關係市民諮詢委員會委員鄺美雲指，相信咖啡廳可揭開廉署的神秘面紗，提高市民對廉潔的認知，了解廉署的工作。