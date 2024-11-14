廉政公署咖啡廳開幕　咖啡命名「清廉」和「保密」等

提起廉政公署，很多人不期然會聯想起咖啡，但「約你到廉署飲咖啡」現時不一定代表被邀請到廉署協助調查，因為廉署總部地下大堂的「一九七四」咖啡廳開幕，市民可以單純到廉署品嚐咖啡。

廉署於1974年成立，當時有不少英籍人員，帶來喝咖啡的文化，所以咖啡廳以「一九七四」命名。咖啡廳今日開幕，明日正式向公眾開放。咖啡廳出售咖啡等4款飲品及2款小食，咖啡分別按咖啡豆的味道，命名為清廉、保密、「誠」果，目的是讓光顧的市民可說出廉署口號。廉署指希望保持高水準的咖啡水平，選擇了來自內地和「一帶一路」合作地區的咖啡豆，包括帶有酒香的雲南咖啡、散發果香的埃塞俄比亞咖啡及充滿果仁味的越南咖啡。咖啡廳由保良局負責營運，自負盈虧，收益歸機構作慈善用途，署方會收取服務費作租金，會歸入庫房。