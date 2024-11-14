咖啡廳位於廉政公署的地下層，充滿空間感。中間的巨形廉政公署咖啡杯是一大打卡位，場內設有十幾個座位。布置充滿舊香港風情，綴上霓虹燈、類似2046 feel的懷舊海報。咖啡廳展覽部分昔日從未公開的證物及案件調查工具，並設有電子自拍機讓客人拍照留念，相片特別有四款主題相框，圖案環繞咖啡與廉政公署的反貪口號。場內又設置觸控式互動教肓專區，透過互動屏幕瀏覽廉署執法、倡廉教育等等工作。

黑啡一律只售$22

記者甫進咖啡廳「一九七四」，即嗅到場內濃罩著股咖啡香。咖啡廳與慈善服務團體保良局合作，咖啡吧由保良局的學員沖調，提供機會給他們學習沖調咖啡的技巧。

咖啡選擇共有三款，分別採用單品咖啡豆，產地來自中國雲南及一帶一路地區的優質咖啡豆，按不同的咖啡特性而精心設計咖啡名字。名為「清廉」的咖啡豆來自雲南普洱市天驕地區，咖啡豆經厭氧日曬，咖啡散發芒果、葡萄、酒及黑茶的風味，記者嘗到鮮明突出的果味及酒香。「保密」咖啡用非洲埃塞俄比亞耶加雪夫原生種的日曬咖啡豆，散發柑橘類的果香；「誠果」咖啡豆產自越南中部高地林同地區，經水洗的咖啡豆帶焦糖、拖肥、合桃果仁的風味。咖啡豆由「鳳凰咖啡」採取中度烘焙，啡味相當香濃，夠提神；牛奶咖啡則加入具奶香的澳洲鮮奶沖調而成。除了咖啡，還有自家新鮮製洛神花茶，兩款曲奇有燕麥紅莓及燕麥朱古力口味。

