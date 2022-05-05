廉署年結 去年2264宗貪污 投訴增18% 特首選舉將派80人當值

去年2,264宗貪污投訴中，涉及政府部門及公共機構的投訴分別有645宗及137宗，其中政府部門的貪污投訴較前年輕微上升3%。最多投訴的是警務處，有150宗；公營機構的投訴則下跌15%，醫管局佔最多有33宗。私營機構則佔1,482宗，並以樓宇管理業(37%)、建造業(11.7%)及金融及保險業(9.6%)佔最多。廉署去年就106宗案件，檢控共190人。廉署形容，2021年是具挑戰但有豐碩成果的一年，在面對疫情及地緣政治壓力下，本港貪污情況仍有效受控。

正通緝7人涉煽惑投白票

此外，在完善選舉制度後，香港去年舉行了選委會選舉及立法會換屆選舉，廉署指分別收到8宗及52宗投訴。署方又透露，已拘捕10人涉煽惑他人在去年立法會選舉中投白票，或不投票，3人已被落案檢控，另外正通緝7人。

至於將於周日(8日)舉行的特首選舉，廉政專員白韞六指，署方有進行網上巡查，至今未發現有人煽惑他人不投票或投白票，選舉當日將派80人在票站和總部當值，視察投票及點票過程。

被問到會否留任，白韞六指他的任期至下月30日，之後安排要等行政長官當選人決定。至於他會否就出席洪為民生日派對道歉，白韞六指特首已回應，他沒有補充。