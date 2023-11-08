廉署拘兩叔姪涉隱瞞利益衝突授予210萬工程訂單

廉政公署調查貪污時，揭發兩名份屬叔姪的物業管理公司前工程人員，涉嫌隱瞞利益衝突及使用虛假報價文件，串謀詐騙公司將多份工程訂單判授予兩人成立的承辦商，金額總值逾210萬元。兩人昨日(7日)被廉署落案起訴，已獲廉署准予保釋至明日(9日)在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

兩名被告分別是新世界物業管理公司前助理工程經理朱劍輝(50歲)，以及其侄兒、新世界物管前助理工程主任朱鑑賢(31歲)，同被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。本案於2017年9月至2020年10月期間發生，當時朱劍輝為新世界物管助理工程經理，負責監督派駐母公司新世界發展有限公司在香港島及九龍區的住宅及商業物業的前線工程人員，以處理維修工程。朱劍輝的侄兒朱鑑賢亦受其監督。新世界物管所有僱員均須遵守新世界發展的「利益衝突政策」，並須在採購中申報利益衝突。新世界物管如需外判維修工程，須向公司表列承辦商邀請報價，並最多只可邀請一間非表列承辦商報價。