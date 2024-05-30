廉署拘十二人涉打假波 港超球隊主教練兩球員涉案

本地球壇再爆「打假波」案。廉政公署日前拘捕12人涉嫌貪污「打假波」和操控賽果，包括一支港超聯球隊的主教練和兩名球員、兩支乙組球隊共6人和3名俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人。廉署透露，被捕教練涉嫌在3個球季的賽事期間，於場邊以各種暗號操控分別以數千至數萬元受賄的球員，並在非法外圍賭博中投注獲利。政府表示不能容忍有關行為，已要求足總邀請廉署全面檢視各足球聯賽安排，堵塞貪污漏洞。

去年廉政公署採取「碧草」行動，瓦解一個非法外圍賭博的「打假波」貪污集團，並成功起訴3名球員和1名「艇仔」。廉署指，調查期間再揭發有人懷疑賄賂球員操控賽果，從而在非法外圍賭博獲利，周一和周二展開新一輪「勁草」行動，拘捕12名年齡介乎24至54歲的本地男子，包括集團主腦和骨幹成員，又搜查逾20個地點和會見逾20名相關人士，包括其他足球員。

被捕人當中有3人同屬一支港超聯球隊，分別是主教練、中場和守門員，有5人來自一支乙組隊，包括一名教練、4名中場或後衛球員，有1人則屬另一支乙組隊。其餘3名被捕人則為「艇仔」，他們本身亦是另外3支球隊的主教練或球員，調查顯示涉嫌「打假波」行為與其所屬球隊無關；所有被捕人現已獲准保釋。廉署指案件仍在調查，不排除有進一步行動，現階段不宜披露涉案球隊詳情。消息指，涉案港超聯球隊為均業北區，被捕的包括本港球壇招姓名宿。