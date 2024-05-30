廉署拘十二人涉打假波 港超球隊主教練兩球員涉案

本地球壇再爆「打假波」案。廉政公署日前拘捕12人涉嫌貪污「打假波」和操控賽果，包括一支港超聯球隊的主教練和兩名球員、兩支乙組球隊共6人和3名俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人。廉署透露，被捕教練涉嫌在3個球季的賽事期間，於場邊以各種暗號操控分別以數千至數萬元受賄的球員，並在非法外圍賭博中投注獲利。政府表示不能容忍有關行為，已要求足總邀請廉署全面檢視各足球聯賽安排，堵塞貪污漏洞。
去年廉政公署採取「碧草」行動，瓦解一個非法外圍賭博的「打假波」貪污集團，並成功起訴3名球員和1名「艇仔」。廉署指，調查期間再揭發有人懷疑賄賂球員操控賽果，從而在非法外圍賭博獲利，周一和周二展開新一輪「勁草」行動，拘捕12名年齡介乎24至54歲的本地男子，包括集團主腦和骨幹成員，又搜查逾20個地點和會見逾20名相關人士，包括其他足球員。
被捕人當中有3人同屬一支港超聯球隊，分別是主教練、中場和守門員，有5人來自一支乙組隊，包括一名教練、4名中場或後衛球員，有1人則屬另一支乙組隊。其餘3名被捕人則為「艇仔」，他們本身亦是另外3支球隊的主教練或球員，調查顯示涉嫌「打假波」行為與其所屬球隊無關；所有被捕人現已獲准保釋。廉署指案件仍在調查，不排除有進一步行動，現階段不宜披露涉案球隊詳情。消息指，涉案港超聯球隊為均業北區，被捕的包括本港球壇招姓名宿。
場邊打暗號操控球員
調查顯示，涉案球員分別受賄數千至數萬元不等，會根據涉案教練於場邊如戴帽、拿起水樽、脫下外套等肢體語言及暗號，操控指定入球或角球數目、或贏輸比數等賽果。廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明指，被捕集團主腦和骨幹成員在加入球圈前已相識和有參與外圍賭博習慣，他們加入後以自己的身份和聯繫，嘗試引誘球員「打假波」。他形容被捕人動機單純、只為個人利益，「令佢哋得到想要嘅賽果，然後可以喺外圍賭博賺錢」，又指案件組織不太複雜，只涉及各自球員的個人問題，與球隊管理沒有直接關係。
受賄兼買外圍 單季投注過百萬
廉署執行處總調查主任劉鉑鏘稱，調查發現有人同時透過場外親信或家屬在外圍投注，達致雙重獲利，個別人士更在一個賽季投注超過100萬元，現階段未有需要拘捕被捕人家屬。另外，鄭礎明透露有被捕人行賄招攬球員「打假波」過程不太順利，廉署之後會接觸有關人士了解詳情，因為他們並無觸犯《防止賄賂條例》，「係好好嘅證人。」廉署亦會邀請外地其他有經驗機構協助，如派出專家證人從片段分析球員表現是否有造假。
文體旅局：須堵塞貪污漏洞
文化體育及旅遊局表示，不能容忍貪污「打假波」行為，又指足總剛完成年中檢討並正落實一系列改善措施，提升球會防貪意識和要求各球會定期檢視球員、教練的職業操守。當局並已要求足總邀請廉署全面檢視港超聯及其他級別足球聯賽的安排，以堵塞貪污漏洞。
足總發表聲明指，會全面協助廉署調查，強調對足球舞弊採取「零容忍」態度，必定對曾操縱賽果的球會、球員及教練，採取最嚴厲懲處。港超聯賽會對事件表示遺憾，強調絕不容忍破壞足球廉潔的行為，相信只是個別事件。