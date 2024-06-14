廉署拘20人包括運輸署合約工　涉驗車中心年檢貪污造假 (更新)

廉署拘捕20人，涉在新界一驗車中心年檢貪污造假，並扣查10輛涉案私家車。(廉署提供)

廉政公署今(14日)交代一宗位於新界區的驗車中心在私家車年檢貪污造假行動，一共拘捕20人，包括兩名運輸署合約員工，涉嫌向涉案驗車中心負責人通風報信，並在行動中扣留涉案10輛私家車。所有被捕人士現獲准保釋，待廉署進一步調查。

廉政公署執行處總調查主任李惠交代案情，指在上周採取行動拘捕20名涉案人士，當中18名被捕男子年齡介乎27歲至69歲，其中10人是新界區指定驗車中心的職員，包括4名中心負責人，6名是認可的驗車員；另外4名人士為車房東主，在新界區營運3間車房，餘下4人是中間人。

廉署在行動中根據法庭手令，搜查多個地點，包括涉事檢車中心，以及車房的辦公室及營業處所，亦會見10多名人士，包括涉案的私家車車主，並扣留10輛涉案私家車作調查，被捕人士全部獲保釋，待廉署進一步調查。至於被扣查的10部私家車，已交運輸署作覆檢，全部不通過年檢要求，部分車輛的排氣系統亦被改動。

收取顧客2000元至3000費用

廉署調查發現，涉案私家車分別為3間車房轉嫁予涉案驗車中心作年檢，懷疑涉案驗車中心每月為20輛私家車年檢造假。涉案車房以「一條龍」服務做招徠，幫助車主辦理年驗事宜，通常收取顧客2,000元至3,000費用，串謀驗車中心職員造假，以降低更換汽車零件的成本，從中牟利。廉署指，案件只是主要涉及廢氣結果造假，並沒有影響到道路安全。