廉署起訴兩名時任渠務署承辦商職員　涉630萬元訂單欺詐案

廉政公署昨日(4日)落案起訴渠務署一個承辦商兩名時任項目經理，控告二人涉嫌多次虛報取得所需數量報價單，欺詐承辦商向3間分判商批出逾30張污水處理設施維修訂單，總值逾630萬元。

被告葉慶輝(45歲)；及王震東(43歲)，同為安樂工程有限公司時任項目經理，分別被控兩項及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。兩人已獲廉署准予保釋，明日(6日)在東區裁判法院應訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

逾 30 張污水處理設施維修訂單

安樂工程於案發時為渠務署承辦商，負責全港多區污水處理設及兩間污水處理廠的運作及維修。兩名被告負責監督相關工程，須於招標時取得最少兩份報價單，並以報價單分析報告記錄有關報價，連同評估及建議交予由公司審批。