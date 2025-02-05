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2025-02-05 15:44:22

廉署起訴兩名時任渠務署承辦商職員　涉630萬元訂單欺詐案

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廉署起訴兩名時任渠務署承辦商職員，涉630萬元訂單欺詐案。 (鍾式明攝)

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廉政公署昨日(4)落案起訴渠務署一個承辦商兩名時任項目經理，控告二人涉嫌多次虛報取得所需數量報價單，欺詐承辦商向3間分判商批出逾30張污水處理設施維修訂單，總值逾630萬元。

被告葉慶輝(45)；及王震東(43)，同為安樂工程有限公司時任項目經理，分別被控兩項及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。兩人已獲廉署准予保釋，明日(6)在東區裁判法院應訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

30張污水處理設施維修訂單

安樂工程於案發時為渠務署承辦商，負責全港多區污水處理設及兩間污水處理廠的運作及維修。兩名被告負責監督相關工程，須於招標時取得最少兩份報價單，並以報價單分析報告記錄有關報價，連同評估及建議交予由公司審批。

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葉慶輝涉嫌於20174月至20218月期間，向安樂工程虛假表示18份報價單分析報告屬真確，意圖詐騙而誘使安樂工程向兩間分判商批出訂單，涉款共逾470萬元。王震東則涉嫌於20192月至202011月期間，以相類欺詐手段誘使安樂工程向另一間分判商批出13張維修訂單，涉款逾160萬元。廉署早前接獲投訴遂展開調查，發現報價單分析報告內列出的多間分判商，並沒有提交相關報價。

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