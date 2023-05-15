廉署起訴地產商前經理及分包商等人貪污  涉披露建築項目內部招標文件  

廉政公署今日(15日)落案起訴一名地產商時任工程經理，以及4個分包商的5名董事及職員行賄受賄。該名經理涉嫌接受同案被告提供的利益，包括現金和禮品等總值約18萬元，以在地產商10個建築項目多項分包工程合約招標過程中協助對方，向他們披露內部文件及資料。6人被控共4項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。他們已獲廉署准予保釋，明日(16日)在東區裁判法院應訊。

被告分別為恒基地產時任高級工程經理蘇淳清(55歲)、利成泥水工程有限公司股東兼董事麥鴻藻(66歲)、景澤發展工程有限公司股東兼董事鄭偉成(40歲)、景澤職員鍾耀漢(34歲)、華高達建材有限公司周杰(47歲)董事，以及健華工程有限公司顧問陳樂球(67歲)。

涉案利益包括現金智能電話按摩服務

蘇淳清於案發時是恒基地產建築部高級工程經理，負責監督分包商進行的工程，並協助分包工程合約招標。利成、景澤、華高達及健華均為恒基地產的註冊分包商，分別負責泥水、石屎模板、假天花及雜項工程。蘇淳清涉嫌於2018年12月至2021年7月期間，串謀同案5名被告接受多項利益總值約18萬元，以在恆基地產或其子公司的招標過程中協助利成、景澤、華高達及健華4間分包商。涉案利益為10萬元現金、4部智能電話總值逾46,000元、蘇淳清父親的壽宴值逾9,000元、蘇淳清兒子的澳門酒店住宿值約5,700元、傢俬值約18,000元，以及逾10次按摩服務。

廉署調查發現，蘇淳清涉嫌向同案被告披露恒基地產10個建築項目多項分包工程合約的內部招標文件，以及最低標價的投標商資料。有關建築項目涉及九個新發展的住宅項目，以及一幢已落成的工商大廈。恒基地產在廉署調查案件期間提供全面協助。