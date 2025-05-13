廉署起訴時任生產力局總經理等4人　涉詐騙逾700萬元創科基金及造假帳

廉政公署今日(13日)落案起訴3名時任生產力促進局職員及該局一名客戶，控告他們涉嫌詐騙創新科技署向生產力局兩個創科研發項目發放資助及偽造帳目，相關款項共逾700萬元。 被告雷致行、蘇文傑及李樹勝，介乎46至64歲。案發時分別為生產力局總經理、首席顧問及項目工程主任；以及葉慧敏(52歲)，英訊通科技(香港)有限公司董事兼股東，共被控3項欺詐罪名及兩項偽造帳目罪名，違反《盜竊罪條例》。4人已獲廉署准予保釋，以待後日(15日)在東區裁判法院提訊。

隱藏 報價單及送貨文件 生產力局設有工場提供收費的機械加工服務，英訊通科技是該工場的客戶，該公司董事葉慧敏曾擔任生產力局顧問。案發於2015年9月至2023年8月期間，雷致行及蘇文傑分別需為涉案的兩個項目尋找業界贊助，以符合創科基金的申請條件。兩人及李樹勝涉嫌一同不誠實地在會計帳目隱藏一名客戶3張總值共10萬元的報價單及送貨文件，並誇大一個創科項目獲得的贊助費，訛稱從上述客戶獲得10萬元業界贊助費，詐騙創科署批出逾310萬元創科基金，及向該客戶發放40,000元現金回贈。

蘇文傑又涉嫌以類似欺詐手法，隱藏上述客戶及英訊通科技另外4張相關報價單及送貨文件，訛稱另一個項目獲兩名客戶支付共17萬元業界贊助費，詐騙創科署就項目批出共約400萬元創科基金。另外，蘇文傑及葉慧敏涉嫌一同向創科署訛稱，英訊通科技的關聯公司曾就其中一個涉案創科項目向生產力局提供共10萬元贊助，詐騙創科署向該關聯公司發放現金回贈共40,000元。 廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌將相關客戶支付予生產力局的工場服務費虛報為涉案創科項目的贊助費，並指示生產力局其他職員隱瞞相關會計紀錄。