廉署起訴水務署工人　涉未經許可向6同事借57萬

廉政公署今日落案起訴一名水務署工人，涉嫌於約1年半內多次未經許可向6名同事借貸，涉款共約57萬元。34歲的水務署二級工人張立勤，被控26項訂明人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第3條。他已獲廉署准予保釋，以待本周五(10日)在西九龍裁判法院答辯。

被告於2019年8月加入水務署任職二級工人，月薪約14,000元。他於案發時被派駐長沙灣辦事處，負責協助技工進行水務維修工程，並向一名二級監工匯報工作。被告涉嫌於2021年3月至2022年9月期間，未得行政長官一般或特別許可，從6名水務署同事接受26筆貸款共約57萬元。該6名同事分別為2名二級工人、2名技工、1名文書助理，以及1名二級監工，即被告的上司。

無向6同事歸還大部分貸款

廉署接獲水務署轉介個案遂展開調查，發現被告從該六名同事分別借貸5,000元至355,000元不等，而他沒有按相關政府規例，即《接受利益(行政長官許可)公告》，就接受該等貸款索取許可。調查又顯示，被告並沒有向該6名同事歸還大部分貸款。水務署在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署發言人指，《防止賄賂條例》第3條是預防性質的法律條文，旨在遏止貪污於萌芽階段以維護公務員廉潔，以及防止政府人員墮入利誘牽絆。廉署一直與政府部門保持緊密合作，定期為各級公務員提供誠信培訓，提醒他們必須嚴格遵守《防止賄賂條例》及公務員事務規例有關借貸的規定。