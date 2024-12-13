廉署起訴3名「工頭」涉向7名「三跑」工人索賄逾22萬元

被告何玉川(56歲)、周貴輝(50歲)及叶致富(57歲)，同為德鑄工程有限公司時任木工「工頭」。案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘工人進行各類工程。3名被告當時在項目工地帶領兩組木工，並有權指派工作予木工，分兩宗案件被控15項罪名，包括11項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》；以及4項勒索罪名，違反《盜竊罪條例》。三人已獲廉署准予保釋，以待下周二(17日)在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署今日(13日)落案起訴3名香港國際機場第三跑道項目分判商時任「工頭」，控告他們涉嫌向7名木工索賄並以勒索手段收受共逾22萬元。

恐嚇若不支付賄款會被解僱

在首宗案件，何玉川及周貴輝涉嫌於2020年9月至2022年1月期間，要求4名受其監督的木工，每個工作天支付賄款100元至350元不等，並恐嚇若然不服從就會被解僱，從而接受賄款共逾20萬元。另外，叶致富涉嫌於2022年2月至6月期間向3名木工收取賄款逾20,000元及6條香煙，有關木工擔心失去工作機會而不情願地答應。

廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，建築工人如被索賄以換取聘用，應立即拒絕並向廉署舉報。廉署24小時舉報貪污熱線：2526 6366。