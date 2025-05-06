廉署起訴4名審計人員及親屬　涉串謀詐騙助澳門建築公司造假帳在港上市

香港廉政公署就一宗會計師事務所員工涉嫌收賄的貪污調查，上周五(2日)落案起訴該會計師事務所及其同系公司共4名審計及顧問人員，控告他們涉嫌為一間澳門建築公司製備虛假會計師報告，顯示其業務有穩定增長，串謀詐騙港交所批准其上市申請。4人又涉嫌串謀3名親屬隱瞞身分在該建築公司的首次公開招股中認購該公司的配售股份。7名被告明日(7日)在東區裁判法院應訊。

4名涉案審計及顧問人員年齡介乎36至46歲，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。案發時，林瑞美及蕭婉珊分別為匯聯會計公司的首席審計師及審計經理；而陳偉麟及黃逸中則分別為同系公司匯聯企業的助理及經理。4人與3名親屬另被控一項串謀詐騙罪名，該3人分別為林瑞美的丈夫李文向及大伯李建設；以及黃逸中的姐姐黃穎雯，年齡介乎46至50歲。