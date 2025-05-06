廉署起訴4名審計人員及親屬　涉串謀詐騙助澳門建築公司造假帳在港上市

香港廉政公署就一宗會計師事務所員工涉嫌收賄的貪污調查，上周五(2日)落案起訴該會計師事務所及其同系公司共4名審計及顧問人員，控告他們涉嫌為一間澳門建築公司製備虛假會計師報告，顯示其業務有穩定增長，串謀詐騙港交所批准其上市申請。4人又涉嫌串謀3名親屬隱瞞身分在該建築公司的首次公開招股中認購該公司的配售股份。7名被告明日(7日)在東區裁判法院應訊。
4名涉案審計及顧問人員年齡介乎36至46歲，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。案發時，林瑞美及蕭婉珊分別為匯聯會計公司的首席審計師及審計經理；而陳偉麟及黃逸中則分別為同系公司匯聯企業的助理及經理。4人與3名親屬另被控一項串謀詐騙罪名，該3人分別為林瑞美的丈夫李文向及大伯李建設；以及黃逸中的姐姐黃穎雯，年齡介乎46至50歲。
製備會計師報告以在港上市
案發時，華記環球集團控股有限公司是一間澳門的建築公司。華記環球於2016年委聘匯聯會計擔任其申報會計師，為其製備會計師報告以用於申請在港交所主板上市。涉案4名人員均被指派製備該報告，以及就華記環球於2016年至2019年期間的財務狀況進行審計工作。其中一項控罪指，案中4名審計及顧問人員涉嫌串謀華記環球主席等人欺詐匯聯會計的董事和港交所，導致港交所批准華記環球在主板上市的申請。
配發共近600萬股配售股份
另一項控罪指於2019年至2021年期間，該4名審計及顧問人員涉嫌與同案3名親屬及華記環球的主席等人，串謀欺詐致使高鉦証券向李建設及黃穎雯等人配發合共5,888,000股華記環球的配售股份。有關人士涉嫌偽稱李建設及黃穎雯等人是獲配發華記環球配售股份的最終實益擁有人，並非由華記環球提供資金或服從於華記環球指示收購或出售配售股份的人士。
提供150萬元報酬
香港廉署接獲貪污投訴而展開調查，其後於2021年與會計及財務匯報局及澳門廉政公署採取聯合行動。調查發現，涉案4名審計及顧問人員涉嫌為華記環球製備虛假會計報告，以顯示其業務有穩定增長。華記環球主席其後涉嫌提供150萬元報酬，供眾人在華記環球的首次公開招股中認購其配售股份。相關貪污調查仍在繼續進行，不排除加控涉案人其他罪行或檢控其他涉案人士。