廖孖記腐乳結業｜僅稱「香港出產」非「香港製造」　海關：接獲有關《商品說明條例》投訴

廖孖記第四代傳人廖晃業今日確認30年前起從供應商購入「生腐乳」，再在本港廠房發酵調味，更強調自己沒有隱瞞此事，亦不敢說廖孖記腐乳是「香港製造」，只稱是「香港出產」。有律師指出，「香港製造」要求較嚴謹，若不實標示，有機會違反《商品說明條例》。海關回覆《am730》查詢表示，已接獲相關舉報並正作出跟進，如發現違反《條例》情況，會採取適當的跟進行動。

律師梁永鏗：「香港出產」較為寬鬆

律師梁永鏗回覆《am730》記者時稱，「香港製造」是比較嚴謹的做法，必須獲得出產地來源驗證，再向香港品牌發展局申請，才可使用「香港製造」；而「香港出產」則較為寬鬆，產品可以是在港部分生產或加工；故就今次事件，若只聲稱為「香港出產」，便不算違反商品說明條例，不過一切仍要海關詳細研究才能定案。他又稱，若果商店確實違反商品說明條例，即使結業，法例仍可追溯並檢控有關商戶。