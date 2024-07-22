廖孖記腐乳結業｜僅稱「香港出產」非「香港製造」　海關：接獲有關《商品說明條例》投訴

廖孖記第四代傳人廖晃業今日確認30年前起從供應商購入「生腐乳」，再在本港廠房發酵調味，更強調自己沒有隱瞞此事，亦不敢說廖孖記腐乳是「香港製造」，只稱是「香港出產」。有律師指出，「香港製造」要求較嚴謹，若不實標示，有機會違反《商品說明條例》。海關回覆《am730》查詢表示，已接獲相關舉報並正作出跟進，如發現違反《條例》情況，會採取適當的跟進行動。
律師梁永鏗：「香港出產」較為寬鬆
律師梁永鏗回覆《am730》記者時稱，「香港製造」是比較嚴謹的做法，必須獲得出產地來源驗證，再向香港品牌發展局申請，才可使用「香港製造」；而「香港出產」則較為寬鬆，產品可以是在港部分生產或加工；故就今次事件，若只聲稱為「香港出產」，便不算違反商品說明條例，不過一切仍要海關詳細研究才能定案。他又稱，若果商店確實違反商品說明條例，即使結業，法例仍可追溯並檢控有關商戶。
律師蘇文傑：若非出口無強制需申請出口產地來源證
另一律師蘇文傑則向《am730》記者表示，如貨品並非出口使用，一般而言，法例沒有強制需要申請出口產地來源證。另外就食品安全而言，在本港出售預先包裝的食品，需要遵守《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》，包括製造商或包裝商的姓名名稱及食品的基本資料，以及食品的保存期及成分。根據《公眾衞生及市政條例》，任何人如對食物作出虛假說明的標籤，一經法庭定罪，最高罰則是可被判處罰款50,000元和監禁6個月。
海關：要考慮個別事件實際情況和證據
海關回覆《am730》查詢時表示，海關已接獲有關廖孖記違反《商品說明條例》的舉報，現正作出跟進，如發現違反情況會採取適當的跟進行動。海關指，在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷該個案是否有抵觸《條例》。惟每一宗個案情況皆有其獨特性，不能一概而論。