廖孖記腐乳結業｜小紅書流出疑現場加工影片　女工無戴手套接觸腐乳 (有片)

該影片全長約50秒，由一名美食博主在去年上載。影片可見數名女工在無戴手套的情況下正在進行腐乳加工，現場擺放多樽腐乳，牆上掛有「廖孖記」字樣的海報，懷疑是該公司的工場拍攝。博主在帖文中還說：「香港最靚腐乳–腐乳沙律醬食譜，廖孖記係我最喜愛」。

網民：你做食物可以這樣子？

不少網民在影片下留言質疑，為何女工不戴手套加工食物：「你做食物可以這樣子？還放上網，應該很多人都看到這一點」。博主則回應辯解：「為什麼日本師傅不帶手套？因為要洗手，不一定是帶手套，就是最安全」，又說「我常常見到有人(日本師傅)帶手套，然後去拿錢，然後再煮。也沒有意思。」惟網民就反駁：「這是一個連貫性工作，不是做下停下的，不是應該帶手套嗎？你同哪些要收錢的工作不一樣」。