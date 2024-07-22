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2024-07-22 17:45:00

廖孖記腐乳結業｜小紅書流出疑現場加工影片　女工無戴手套接觸腐乳 (有片)

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廖孖記腐乳結業｜小紅書流傳疑現場加工影片　女工無戴手套觸摸腐乳。(網片截圖)

廖孖記腐乳結業｜小紅書流傳疑現場加工影片　女工無戴手套觸摸腐乳。(網片截圖)

百年老店廖孖記腐乳被食安中心驗出蠟樣芽孢桿菌超標後宣布結，引發關注。廖孖記第四代傳人廖晃業(22日)在電台確認，30年前起從供應商購入「生腐乳」，在本港廠房加工，並強調產品招紙上寫著「親自監製的字樣，並非逃避「香港製造」的說法。事件令廖孖記的食安問題浮上枱面，內地社交網小紅書去年一段懷疑是廖孖記現場加工的影片今日(22日)在本地社交平台流傳。影片顯示女工在加工腐乳期間未戴手套，手指及指甲直接觸碰腐乳。

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牆上掛有「廖孖記」字樣海報

該影片全長約50秒，由一名美食博主在去年上載。影片可見數名女工在無戴手套的情況下正在進行腐乳加工，現場擺放多樽腐乳，牆上掛有「廖孖記」字樣的海報，懷疑是該公司的工場拍攝。博主在帖文中還說：「香港最靚腐乳–腐乳沙律醬食譜，廖孖記係我最喜愛」。

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網民：你做食物可以這樣子？

不少網民在影片下留言質疑，為何女工不戴手套加工食物：「你做食物可以這樣子？還放上網，應該很多人都看到這一點」。博主則回應辯解：「為什麼日本師傅不帶手套？因為要洗手，不一定是帶手套，就是最安全」，又說「我常常見到有人(日本師傅)帶手套，然後去拿錢，然後再煮。也沒有意思。」惟網民就反駁：「這是一個連貫性工作，不是做下停下的，不是應該帶手套嗎？你同哪些要收錢的工作不一樣」。

廖孖記腐乳結業｜疑女工無戴手套加工影片連結

衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖)