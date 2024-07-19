百年老字號廖孖記近日兩次被食安中心驗出產品含菌量超標，宣布結業，位於佐敦的門市已拉閘，門外貼上結業告示(林俊源攝)

廖孖記第四代傳人廖晃業指，結業是家中長輩決定，近日已遣散員工，又形容食安風波令家人感壓力：「(食安中心)測試形式及方法是我們有些不認同的。老人家都退休了，其實可以經營下去，其實都是他們可以陪一下孫仔、看一下店舖，現在都不開心便不做了。他們不喜歡面對壓力、喜歡悠悠閒閒，有壓力我們便『執笠』了。」

【7月18日更新】 早前被食物安全中心驗出含過量蠟樣芽孢桿菌的瓶裝腐乳「廖孖記衛生腐乳王」，有網民於社交平台貼出，位於閩街一號的腐乳老店「廖孖記」落閘，其招牌貼出「結業」、「停止營業」告示。廖孖記東主廖太日前於《東張西望》申訴，稱新聞稿令該店一夜「聲譽盡毀」，萌生結業念頭。

廖另向傳媒指出，被指是「超標12倍」樣本其實是按中心指示，改善生產流程特地試造的「測試樣本」：「我哋做咗百幾年都冇試過咁做腐乳。但係佢想我哋改善咪改善，我哋咪交個樣本畀佢。」沒料到最後檢測結果，超標更嚴重。廖強調那個只是樣本並非產品，對於中心將樣本形容為「受影響批次」產品，他只覺得「你鍾意點寫就點寫」，又透露廖太將會再上《東張西望》澄清。

東主曾上《東張》申訴聲譽盡毀

【7月17日】百年腐乳老字號「廖孖記」本月被食物環境衞生署食安中心抽驗瓶裝腐乳，發現含過量蠟樣芽孢桿菌，較標準超出30%。新聞刊出後，廖孖記東主廖太主動聯絡《東張西望》申訴，稱報道令該店一夜「聲譽盡毀」。廖太稱，食安中心職員在零售商第一次抽驗後，曾到位於佐敦的廖孖記本舖再取樣本重新化驗，結果獲職員致電「恭喜」稱含菌量遠低於標準，又說可能是零售商存放不當導致含菌量增，但食安中心卻沒澄清，廖太質疑報告有誤要求「撤回」，更萌生結業念頭。

惟食安中心本月（16日）再公布第二次檢測結果，發現廖孖記腐乳的蠟樣芽孢桿菌超標12倍，比第一次結果更差，食環署確認第二次化驗樣本是取自廖孖記本舖。

東主質疑報告有誤要求「撤回」

根據旅發局文章介紹，廖孖記自1905年創立，家傳經營至第四代，有給餐廳供貨，比如灣仔福臨門酒家。食安中心在7月4日公布，指一個來自西營盤零售點的「廖孖記衛生腐乳王」樣本檢出每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，超標30%，中心知會商戶有關違規情況，並指令將受影響批次產品停售及下架，並回收有關產品。中心及後於本月16日再公布，跟進事件時再於9日從油麻地一個零售點抽取上述樣本再進行檢測，結果顯示該樣本每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，已知會涉事商戶違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。

顧客紛要求退貨 壓力極大寢食難安

廖孖記東主廖太及後主動聯絡《東張西望》，投訴食安中心的報告導致該店一夜「聲譽盡毀」。廖太指食安中心職員抽驗西營盤樣本後，7月3日曾到訪廖孖記本舖，通知她有關含菌量超標的情況，並在該店重新取樣本化驗，但中心在翌日（4日）對外公布檢測報告。

中心曾致電「恭喜」 稱化驗樣本遠低於標準

惟廖太指有職員於7月8日致電她稱「恭喜」，稱來自廖孖記店鋪的化驗樣本只驗出1萬個蠟樣芽孢桿菌，遠低於標準，又說可能是零售商存放不當導致含菌量增。但廖太不滿食安中心不願意澄清早前已刊出的新聞稿，認為應該「撤回」。她質疑報告中超標的樣本只因存放不當導致有問題，與生產過程無關，強調店方百年來從沒有「壞記錄」。

廖太表示，食安中心報告出街後，接獲大量查詢電話，又有許多女長者來退貨，甚至有人將已過期的腐乳拿來要求回收，令她壓力極大寢食難安，更萌生結業念頭。不過，食安中心昨晚公布第二次檢測結果，稱一個來自油麻地的「廖孖記衛生腐乳王」樣本驗出每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，超標12倍。