廖孖記腐乳結業｜fb抽水指生意講誠信　黃傑龍：絕冇可能詐諦靜靜雞換咗

黃傑龍說， 17年前接手敘福樓時，只是5間蝕本的屋村酒樓，當時經營方式相當傳統，所有點心每日由師傅新鮮現場製作，所有上湯都現場由師傅熬出來。他當時作為工程師、持有工商管理碩士學位，就打算以改革者身份自居，於是約了一位自稱包裝上湯做到好好、好多香港大集團都有使用的供應商在一間酒樓見面，對方聲稱效果好好，比人手製造的價錢會平好多。

結果黃傑龍的爸爸發現事件，馬上大發雷霆，「塊面黑晒」，要對方「以後唔准佢再入我哋公司門口」，又發惡說：「試吓都唔准，行入嚟門口都唔准，俾人見到佢行入嚟人哋都以為我哋用呢啲咁嘅嘢！」黃傑龍說事件令他好深刻，「要貨真價實，有啲嘢係會貴啲成本」，又說敘福樓結業之前最後一日，「所有點心、上湯都仲係現場(製)造。就算今日仲係營業中嘅天水圍煲仔王，都仲係所有點心現場做。」

「 點可以繼續講返真嘅一樣現場做？ 」

黃傑龍質疑：「如果30年前某一個生產腐乳重要過程已經變咗唔係自己做，咁之後你啲宣傳、訪問、點可以繼續講返真嘅一樣現場做？」否則的話，只能夠坦誠同消費者講，「係唔係繼續購買就是消費者的決定」，強調「所有商業活動都係誠信行先」，「絕對冇可能詐詐諦諦靜靜雞換咗唔話俾人聽繼續收人咁多錢」，認為父親在17年前已經教了他做生意講誠信這個終極道理。