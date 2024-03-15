廖長江爭取今日內會口頭匯報 23條草案完成逐條審議

立法會法案委員會完成23條草案逐條審議，全體委員均支持政府提出的修正案及盡早恢復二讀，主席廖長江爭取在今日的內務委員會作口頭匯報，律政司長林定國更形容這是遲交27年的高質量、可獲高分的功課。昨日審議修正案時，當局強調不論是否離港，只要匿藏在某個地方而6個月未有出現也可視為潛逃。 《維護國家安全條例草案》委員會昨最後一日逐條審議，政府在條文刪去針對潛逃者禁制措施的6個月生效期，「G19」謝偉銓指涉案人若匿藏而不知是否仍在香港，6個月都不出現是否適用於保安局長的「合理地相信」而可視為潛逃者，保安局副秘書長廖李可期指說法與立法概念相符。

多名委員支持立附屬法例 為更有效實施《港區國安法》關乎國安公署的條文和人大《5.28決定》，修正案賦權特首會同行政會議可訂立23條附屬法例，違者最高罰款50萬和監禁7年，會上多名委員都支持修正。署理律政專員蕭敏鏇強調做法在港常見，因細微執行細節或行政規例等不宜寫入主體法例，有關細節可由立法會授權行政機關訂立。 當局又在修正案新增條文禁止以影子組織代受禁組織行事，若一個組織顯示其是另一組織，即屬另一組織的影子組織。選委界陳紹雄和新民黨葉劉淑儀同樣關注，如何處理以不相干名字「另起爐灶」的不法分子，經民聯盧偉國更指如果有關影子組織並無明示或暗示與原來組織有關，是否便不能視作影子組織。蕭敏鏇指，若新組織與原來受禁組織相似，保安局長同樣可發出命令禁制新組織，又表示不論是否在網上平台、有否地址，只要是一個組織便適用。