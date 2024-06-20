廣華醫院備用電力故障影響手術室　非緊急手術料明日恢復

廣華醫院昨晚發生電力故障，影響部分手術室電力供應。醫管局今日表示，昨晚已安排承辦商通宵維修及調查故障原因，發現醫院第三層備用電力的無間斷電源中，發現有控制組件出現故障，引致手術室的第三層備用電力系統運作受到影響。
非緊急手術預計明日恢復
當局指，承辦商今日已經更換故障的電力組件，機電工程署正進行獨立測試，確定有關系統在搶修後安全及穩定，預計明日可逐步恢復早前受影響的非緊急手術服務。廣華醫院發言人表示，手術室的第一層主要電力供應系統及第二層後備發電機維持正常運作，但為慎重起見，醫院昨晚仍決定暫停8間手術室運作，全面複查及維修系統。
已責成承辦商盡快修復系統
受事件影響，今日有23宗非緊急手術需要改期、兩宗改用其他手術室進行並已順利完成。昨晚有一宗進行中的手術，需要改往電力供應不受影響的手術室繼續進行，院方指今日檢查病人後發現，其一個手術駁口出現滲漏情況，經臨床檢查後確定情況屬該手術的已知風險，更換手術室沒有影響病人情況。
廣華醫院再次向受影響的病人致歉，會詳細調查事件，亦已邀請相關政府部門提供意見，確保手術室供電系統更安全及穩定。醫院已責成承辦商，必須盡快修復系統，令醫院電力供應盡快恢復正常，亦已要求承辦商就事故詳細調查及提交報告，若有需要會按照合約條款向承辦商嚴肅追究責任。