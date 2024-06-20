廣華醫院備用電力故障影響手術室　非緊急手術料明日恢復

廣華醫院昨晚發生電力故障，影響部分手術室電力供應。醫管局今日表示，昨晚已安排承辦商通宵維修及調查故障原因，發現醫院第三層備用電力的無間斷電源中，發現有控制組件出現故障，引致手術室的第三層備用電力系統運作受到影響。

非緊急手術預計明日恢復

當局指，承辦商今日已經更換故障的電力組件，機電工程署正進行獨立測試，確定有關系統在搶修後安全及穩定，預計明日可逐步恢復早前受影響的非緊急手術服務。廣華醫院發言人表示，手術室的第一層主要電力供應系統及第二層後備發電機維持正常運作，但為慎重起見，醫院昨晚仍決定暫停8間手術室運作，全面複查及維修系統。