建造業總工會決議15工種下月加薪 增3.1%至7.1% 扎鐵日薪2730

香港建造業總工會公布本年度的薪酬調整幅度，決議建造業主要16項工種中，15個於下月1日起加薪3.1%至7.1%，鋁質工則凍薪。當中4個工種獲加薪7.1%包括挖掘機、雲石等；而以日薪計，仍是混凝土和扎鐵最高，達2,730元，今年有5%薪酬調整。工會理事長黃平形容今年加幅溫和，並憂慮政府輸入外勞或對本地工人薪酬有影響，減低青年入行意欲，加劇青黃不接問題。

建造業總工會指向會員進行問卷調查及與多個建造業界持份者商討後，作出本年度的薪酬調整決定。15個工種獲加薪，包括去年凍薪的混凝土、扎鐵和挖掘機。今年挖掘機、雲石、金屬工及天花間隔等4個工種獲加7.1%、日薪增至1,500元；增幅最小的為喉管，由1,600增至1,650元，升3.1%。今年鋁質工唯一凍薪工種，日薪維持1,500元。

