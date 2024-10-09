建造業總工會：扎鐵及泥水等14項工種將凍薪　僅金屬棚架及挖掘機工種加薪

香港建造業總工會舉行2024/2025年度建造業工人薪酬發布會，主要16項工種包括扎鐵、模板、混凝工、泥水、油漆、喉管、木匠及搭棚等，從今年11 月1日起有14項工種「凍薪」，只有金屬棚架及挖掘機工種，薪酬分別有3.1%及3.3%升幅。
工會於今年8月至9月期間，透過電話或電子問卷訪問2005名會員，發現有35%受訪者表示開工不足，超過七成認為今年就業情況較去年差，逾半數受訪者指過去一年薪酬無升無跌。
超過80%受訪者認為降薪原因是輸入外勞
調查顯示，超過80%受訪者認為輸入外勞政策導致本地工人失業、薪酬下降等問題。另外，大部分受訪工人期望政府提供更多勞工保障、合理施工期及增加在職培訓機會。
工會表示，由於整體經濟情況未如理想，加上銀行貸款審慎，地產發展商對新項目開展意欲降低，導致私人工程量突然驟減，前期工種的工人已逐漸出現開工不足情況。
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工會預計私人工程量減少，整體建造量增長放緩的情況下，將對建造業界造成更巨大挑戰，呼籲政府聽取業界訴求，有序推出工務工程及加快推出舊區重建、維修保養項目，短期內為本地工人創造更多就業職位，並適時檢討外勞政策對本地工人就業的影響，調整「建造業輸入勞工計劃」，以保障本地工人就業為首要目標。
原文刊登於 香港電台