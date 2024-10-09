建造業總工會：扎鐵及泥水等14項工種將凍薪　僅金屬棚架及挖掘機工種加薪

工會預計私人工程量減少，整體建造量增長放緩的情況下，將對建造業界造成更巨大挑戰。（港台圖片）

香港建造業總工會舉行2024/2025年度建造業工人薪酬發布會，主要16項工種包括扎鐵、模板、混凝工、泥水、油漆、喉管、木匠及搭棚等，從今年11 月1日起有14項工種「凍薪」，只有金屬棚架及挖掘機工種，薪酬分別有3.1%及3.3%升幅。

工會於今年8月至9月期間，透過電話或電子問卷訪問2005名會員，發現有35%受訪者表示開工不足，超過七成認為今年就業情況較去年差，逾半數受訪者指過去一年薪酬無升無跌。