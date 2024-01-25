建造業議會籲業界響應早會文化 管理層應帶頭檢討

工業意外一宗都嫌多，建造業議會較早前舉行網上研討會，討論有關搭建及拆卸棚架或平台的安全知識。議會主席何安誠工程師指，2023年全港有廿多宗死亡事故，一半涉及高處工作意外，何解釋，資深前線工地人員很容易誤以為工序是「手扳眼見功夫」而釀成意外，故議會已積極向業界提倡建造安全早會文化，提醒前線工地人員每日工序的潛在風險和培養良好習慣，減少不必要的意外。
現時，議會轄下的香港建造學院已安排學員每日進行建造安全早會，透過模擬訓練加強學員的肌肉記憶和「指差呼稱」，提升學員的安全意識和工地安全水平。「指差呼稱」是透過視覺、大腦意識、身體動作、口誦及聽覺以提高精神狀態和注意力的職業安全方法。何補充，工地陋習例如未有做好動態風險評估、事發時缺乏管理人員的安全管理，以及未有做好致命區域管理一定要剔除，「三個原因都反映工友未有培養足夠安全意識，只要前線工地人員因應相關工序和工地環境變化進行動態風險評估，找出潛在危險，讓安全管理人員作出安全建議和妥善管理，則可防止悲劇發生。」他並再三強調安全早會的重要性，剛開始推動已經有約20%業界人士響應。
另外，何透露，多家承建商也歡迎議會早前提出的意見，包括由管理層如行政總裁帶領檢討工地安全文化，巡視工地、與項目經理定時檢討，以及舉行默哀會向前線直接發放安全訊息。隨着吊運裝置日趨複雜，議會已經編制全新的吊運安全刊物，歡迎相關人士補充新知識。
勞工處正修訂《竹棚架工作安全守則》提升工人安全水平
勞工處署理分區職業安全主任許家敏出席網上研討會提到，2012年至今，全港共錄得17宗涉及懸空式竹棚架（又稱吊棚）的致命工業意外，其中有12宗在架設棚架時發生，意外成因涉及安全措施不足，例如狗臂架沒有按指引裝上三顆螺絲、沒有提供及使用適當的安全帶及繫穩系統、在沒有合資格的人監督下工作等。勞工處現時正修訂《竹棚架工作安全守則》，當中要求有關工人須持有由建造業議會發出有效的安全訓練證明書，才可進行懸空式竹棚架工作。勞工處亦編製了多本懸空式竹棚架的安全刊物，讓持責者了解相關的風險和應採取的安全原則。持責者除遵守這些懸空式竹棚架的安全刊物外，亦須遵從其他有關竹棚架及高處工作的安全守則和指引。此外，持責者在考慮使用懸空式竹棚架工作時，亦須尋求專業人士，包括專業工程師的意見，針對個別工作的性質、工作地點的環境及特點設計棚架。
香港工程師學會以創新設計提升工地安全
另一講者香港工程師學會安全專責事務委員會委員何賜明博士工程師指，目前部分工地已安裝實時負載監控系統，監測棚架的承重力；把負載感測器預先安裝在棚架的關鍵支撐點上，感測器便會自動收集支撐點的實時壓力數據，當數據出現異常便會即時通報；還有一些創新設計如轉角橋板，用於建築物的彎曲外牆，方便搭建高空工作台。何博士表示，未來學會的角色繼續專注預防性控制，通過研究與發明更安全的裝置和工具，保障工人的生命安全。