建造業議會籲業界響應早會文化 管理層應帶頭檢討

工業意外一宗都嫌多，建造業議會較早前舉行網上研討會，討論有關搭建及拆卸棚架或平台的安全知識。議會主席何安誠工程師指，2023年全港有廿多宗死亡事故，一半涉及高處工作意外，何解釋，資深前線工地人員很容易誤以為工序是「手扳眼見功夫」而釀成意外，故議會已積極向業界提倡建造安全早會文化，提醒前線工地人員每日工序的潛在風險和培養良好習慣，減少不必要的意外。

現時，議會轄下的香港建造學院已安排學員每日進行建造安全早會，透過模擬訓練加強學員的肌肉記憶和「指差呼稱」，提升學員的安全意識和工地安全水平。「指差呼稱」是透過視覺、大腦意識、身體動作、口誦及聽覺以提高精神狀態和注意力的職業安全方法。何補充，工地陋習例如未有做好動態風險評估、事發時缺乏管理人員的安全管理，以及未有做好致命區域管理一定要剔除，「三個原因都反映工友未有培養足夠安全意識，只要前線工地人員因應相關工序和工地環境變化進行動態風險評估，找出潛在危險，讓安全管理人員作出安全建議和妥善管理，則可防止悲劇發生。」他並再三強調安全早會的重要性，剛開始推動已經有約20%業界人士響應。

另外，何透露，多家承建商也歡迎議會早前提出的意見，包括由管理層如行政總裁帶領檢討工地安全文化，巡視工地、與項目經理定時檢討，以及舉行默哀會向前線直接發放安全訊息。隨着吊運裝置日趨複雜，議會已經編制全新的吊運安全刊物，歡迎相關人士補充新知識。