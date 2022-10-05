建造業貪污投訴升59% 廉署制懶人包助業界防貪

香港建造業每年工程量超過2,000億港元，工程涉款龐大，加上程序複雜，貪污風險亦較高，廉署去年接獲174宗，較前一年增加59%，亦較19年升兩成四。

廉署防止貪污處助理處長霍廣文表示，建造業的貪污風險涉及多個範疇，例如合約判授、工人招聘、發放工程款項及工程監督等，今年首8個月已接到79宗業界貪污投訴。他舉例一宗早前已判刑案件，業主委派一名項目經理為酒店價值1億港元的工程招標，惟經理沒有申報與其中一間投標公司的關係密切，該公司因未能中標，經理更利用影響力遊説業主把部分工程轉交給與自己關係良好的工程公司，涉款2,300萬元。霍廣文指，涉案經理沒有申報利益衝突並偏袒投標者嚴重違反誠信，最終因串謀詐騙被判囚39個月。

內部提升誠信管理防微杜漸

貪污工程或危害公眾安全，雖然目前政府及有關部門會作監督，但廉署希望業界能從內部提升誠信管理「防範於未然」，因此製作了一套「誠信管理系統」IMS，囊括三項元素：誠信政策、誠信培訓及誠信風險管理，以系統性方式協助建築公司提升防貪能力。目前，誠信政策及誠信培訓已納入為公共工程承建商的註冊要求，誠信風險管理IRM已於今年4月推出，暫屬自願參與性質。

為鼓勵更多建築公司參與IRM，防貪處制定了4套懶人包，涵蓋報價方式採購、招標採購、企業誠信與管治及員工管理，並提供約100個控制措施供建築公司參考。建築公司可按照懶人包4個步驟，包括風險識別、風險評估、控制及緩減，以及監察及回顧，檢視自己公司正面對的誠信風險及應採取的控制措施。另外，署方計劃於明年推出第五套、有關業界工人招聘的IRM懶人包，協助業界堵塞貪污漏洞。