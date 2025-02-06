建造業輸入勞工計劃新一輪批出935配額　發展局稱實事求是審批

發展局在社交網頁表示，「建造業輸入勞工計劃」配額上限為12000個，局方實事求是考慮收到的申請是否有確切需要、是否已按計劃要求進行本地招聘，已完成新一輪審批，合共批出7宗申請，涉及935個配額。計及新一輪批出配額，現時獲批而仍然有效的輸入勞工合共9109個，較過往累計批出的9731個為少，主要由於相關工序已完結，亦有因承建商和分包商聘請到本地勞工而退還配額。
局方表示十分關注早前懷疑輸入勞工遭受不公平對待個案
局方表示，新一輪的項目主要為公營工程，例如醫院擴建、廢物管理設施及鐵路項目，主要獲批工種包括泥水工、空調製冷設備技工、消防設備技工等，亦有特殊工種，例如架空高壓電線技工。至於上一輪、第五輪沒有申請個案獲批，主要考慮到有關工程的進度及人力情況等。
局方提到，十分關注早前懷疑輸入勞工遭受不公平對待的個案，已成立跨部門專責小組循刑事方向調查。如有足夠證據，執法部門會檢控，廉署早前已落案起訴兩名「工頭」涉嫌收賄，並通緝其他涉案人士 。針對違反計劃要求的個案，發展局會向相關總承建商及分判商作出行政處分。
當局亦留意到有關個案涉及總承建商申請人或分判商僱主聘用的「代理人」，負責代僱主招募輸入勞工，並協助管理輸入勞工，安排住宿、交通及膳食等。局方已在計劃下新增要求，清楚表明「代理人」必須遵守的保障勞工要求，釐清申請人及僱主的責任。這些額外要求適用於這一輪及以後獲批個案。
原文刊登於 香港電台