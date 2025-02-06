建造業輸入勞工計劃新一輪批出935配額　發展局稱實事求是審批

發展局表示，實事求是考慮收到的申請是否有確切需要、是否已按計劃要求進行本地招聘，已完成新一輪審批，涉及935個配額。（港台圖片）

發展局在社交網頁表示，「建造業輸入勞工計劃」配額上限為12000個，局方實事求是考慮收到的申請是否有確切需要、是否已按計劃要求進行本地招聘，已完成新一輪審批，合共批出7宗申請，涉及935個配額。計及新一輪批出配額，現時獲批而仍然有效的輸入勞工合共9109個，較過往累計批出的9731個為少，主要由於相關工序已完結，亦有因承建商和分包商聘請到本地勞工而退還配額。

局方表示十分關注早前懷疑輸入勞工遭受不公平對待個案

局方表示，新一輪的項目主要為公營工程，例如醫院擴建、廢物管理設施及鐵路項目，主要獲批工種包括泥水工、空調製冷設備技工、消防設備技工等，亦有特殊工種，例如架空高壓電線技工。至於上一輪、第五輪沒有申請個案獲批，主要考慮到有關工程的進度及人力情況等。