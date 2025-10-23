熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-10-23 12:05:07

建造業15工種凍薪　周思傑：行業短期受壓但對長遠前景有信心

分享：
26-01_1_1.jpg

建造業15工種凍薪，周思傑指行業短期受壓但對長遠前景有信心。（資料圖片）

建造業總工會昨日(22)公布2025/26年度的薪酬調整方案，16個工種之中，15個工種的日薪維持不變，只有挖掘機的日薪增加3.2%。工會主席周思傑今早(23)在港台節目表示，是次薪酬調整反映了目前建造業界工程量不足，儘管短期內行業面對困難，但對建造業的長遠前景仍抱有信心。

挖掘機工種逆市加薪3大原因

周思傑解釋，挖掘機操作員在淡市中獲得加薪，主要有3大原因，首先是地盤現時多採用「組裝合成」建築法，大幅增加了對吊運及相關機械操作的需求。另外，大量政府基建項目持續上馬，對重型機械需求增多，加上去年挖掘機發牌程序一度暫停，導致新入行人數減少，資深操作員陸續退休，造成人手相對短缺，但強調挖掘機人手未致緊絀，毋須輸入外勞。他表示是次公布的薪酬調整僅為「參考價」，並非法定標準，強調工會與僱主及僱員有共識，會根據「參考價」釐定薪酬。

adblk5

中後期工種可能受影響

周思傑又坦言，目前私人工程量顯著減少，新工程項目不足，導致很多釘板、扎鐵等前期工種的師傅開工不足，由過往開工24日，減至14日左右，有扎鐵師傅日薪由2,700元減至1,900元。他指出，若工程量繼續不足，情況由前期工種逐步向泥水、油漆等中期工種蔓延。若情況持續，長遠連機電等後期工種也可能受影響。

背部勞損成因｜搬運過重物件/不良工作姿勢（職安局） 背部勞損成因｜良工作姿勢/個人因素（職安局） 背部勞損成因｜預防方法（職安局） 背部勞損成因｜預防方法（職安局）

ad