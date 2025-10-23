建造業15工種凍薪　周思傑：行業短期受壓但對長遠前景有信心

建造業總工會昨日(22日)公布2025/26年度的薪酬調整方案，16個工種之中，15個工種的日薪維持不變，只有挖掘機的日薪增加3.2%。工會主席周思傑今早(23日)在港台節目表示，是次薪酬調整反映了目前建造業界工程量不足，儘管短期內行業面對困難，但對建造業的長遠前景仍抱有信心。

挖掘機工種逆市加薪 3 大原因

周思傑解釋，挖掘機操作員在淡市中獲得加薪，主要有3大原因，首先是地盤現時多採用「組裝合成」建築法，大幅增加了對吊運及相關機械操作的需求。另外，大量政府基建項目持續上馬，對重型機械需求增多，加上去年挖掘機發牌程序一度暫停，導致新入行人數減少，資深操作員陸續退休，造成人手相對短缺，但強調挖掘機人手未致緊絀，毋須輸入外勞。他表示是次公布的薪酬調整僅為「參考價」，並非法定標準，強調工會與僱主及僱員有共識，會根據「參考價」釐定薪酬。