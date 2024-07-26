弟弟臍帶血 廣州跨境運香港兒童醫院 料10月為5歲重型地貧姐移植血幹細胞

香港兒童醫院一名患有重型地中海貧血的5歲女童，獲廣州跨境運送胞弟的臍帶血來港救治，為該院首次接收內地臍帶血，亦是該血庫第二次跨境運送來港。院方預計病童10月可接受移植手術，又指現時約有10名重型地貧病童正等候血幹細胞移植，一般而言患者每隔4至5星期便要輸血一次，直至接受徹底的治療。



一名患有重型β地中海貧血(Thalassemia，簡稱「地貧」)的5歲女童，目前在香港兒童醫院接受治療，醫療團隊與家長講解治療方案期間，得悉病人的弟弟出生時有在內地的臍帶血庫儲起臍帶血，遂於4月底開始與廣東省臍帶血造血幹細胞庫聯絡，商討如何安全把臍帶血從當地運送至香港兒童醫院血幹實驗室，過程經香港紅十字會輸血服務中心協助統籌和聯絡等。 香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良表示，個案並非家屬求助，而是得悉內地有胞弟臍帶血時，便考慮從當地把臍帶血運到本港進行血幹細胞移植，過程最初要確認臍帶血是否屬於女童胞弟，以及檢驗是否與女童血型吻合、有足夠幹細胞數目等。 廣東省臍帶血造血幹細胞庫臨床應用中心主任周海洋稱，在接獲兒童醫院的要求後，已迅速進行臍帶血覆核，得出所有指標均符合標準，至本月12日向內地海關提交相關資料、18日獲得審批。臍帶血昨日早上8時從廣州出發跨境運送至香港，近中午時分運抵香港兒童醫院血幹實驗室。