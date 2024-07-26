弟弟臍帶血 廣州跨境運香港兒童醫院 料10月為5歲重型地貧姐移植血幹細胞

香港兒童醫院一名患有重型地中海貧血的5歲女童，獲廣州跨境運送胞弟的臍帶血來港救治，為該院首次接收內地臍帶血，亦是該血庫第二次跨境運送來港。院方預計病童10月可接受移植手術，又指現時約有10名重型地貧病童正等候血幹細胞移植，一般而言患者每隔4至5星期便要輸血一次，直至接受徹底的治療。
一名患有重型β地中海貧血(Thalassemia，簡稱「地貧」)的5歲女童，目前在香港兒童醫院接受治療，醫療團隊與家長講解治療方案期間，得悉病人的弟弟出生時有在內地的臍帶血庫儲起臍帶血，遂於4月底開始與廣東省臍帶血造血幹細胞庫聯絡，商討如何安全把臍帶血從當地運送至香港兒童醫院血幹實驗室，過程經香港紅十字會輸血服務中心協助統籌和聯絡等。
香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良表示，個案並非家屬求助，而是得悉內地有胞弟臍帶血時，便考慮從當地把臍帶血運到本港進行血幹細胞移植，過程最初要確認臍帶血是否屬於女童胞弟，以及檢驗是否與女童血型吻合、有足夠幹細胞數目等。
廣東省臍帶血造血幹細胞庫臨床應用中心主任周海洋稱，在接獲兒童醫院的要求後，已迅速進行臍帶血覆核，得出所有指標均符合標準，至本月12日向內地海關提交相關資料、18日獲得審批。臍帶血昨日早上8時從廣州出發跨境運送至香港，近中午時分運抵香港兒童醫院血幹實驗室。
將重複測試確認臍帶血質素
香港兒童醫院代理醫院行政總監簡以靈表示，今次是兒童醫院首次接收內地臍帶血，感謝內地相關機構、港府相關機構、醫管局和兒童醫院治療團隊的配合，又稱醫院有既定程序接收臍帶血。香港兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才指，院方未來數個月會按一貫程序適當儲存臍帶血，預計10月為女童移植血幹細胞。卓家良又稱，今次聯絡的是內地七大臍帶血庫之一，擁有國內和國外的專業認證，因此相信臍帶血質素有保證，日後解凍時會重複測試確保沒有問題。現時所有未滿18歲病人如要進行血幹細胞移植，都必須在香港兒童醫院進行，該院現時約有10名兒童等候血幹細胞移植。就一般重型地中海貧血患者而言，卓家良稱這是遺傳病，一般出生數個月便可以診斷到，患者需要終生每4至5星期輸一次血，直至接受較徹底的根治方法。他續說，血幹細胞移植不一定要用臍帶血，親屬或非親屬的骨髓或周邊血幹細胞都可以，但一般都會以兄弟姊妹的血幹細胞為首選，程序上其次會透過香港紅十字會等機構的臍帶血、骨髓捐贈者搜尋有否吻合，最後是病人父母。
選用合適臍帶血不限地域
重型地中海貧血屬於慢性疾病，病情穩定就只需要定期輸血，因此屬於非緊急情況，團隊有較充足時間讓病人接受移植，如先檢查身體和事前接受放射治療、服用化療藥等，並指小朋友患者的「黃金時期」是10歲之前。
卓家良指，之前也有患者從西方國家把臍帶血運送來港的類似案例，強調「首選」的臍帶血即使在世界上任何一個地方，團隊也會想盡辦法運來香港。有報道指，女童的家長稱懷上弟弟時已有將臍帶血用於治療姐姐的想法，形容今次合作對他們一家意義重大。
今次是廣東省臍帶血造血幹細胞庫2018年把臍帶血運到瑪麗醫院後，第二次跨境運送來港。醫管局回覆本報查詢指，本港過去曾經兩度接受從內地運往本港的非血緣臍帶血，分別是2011年和2012年。醫務衛生局長盧寵茂感謝內地有關部門及單位支持，使臍帶血得以順利送抵香港兒童醫院，又稱行動凸顯粵港兩地密切關係。