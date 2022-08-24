強制檢測｜23住宅上榜　涉柏景灣、白田邨、欣景花園 (附名單)

政府今日(8月24日)發出強制檢測公告，把23個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月25日或8月26日接受檢測。

曾於8月18日至8月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大角咀柏景灣7座

柴灣小西灣邨瑞樂樓

沙田禾輋邨民和樓

鴨脷洲漁安苑瑚安閣

屯門湖景邨湖翠樓

將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭

油塘高翔苑高麒閣

鴨脷洲海怡半島御林居

大圍美田邨美滿樓

石硤尾白田邨昌田樓

天水圍天瑞一邨瑞財樓

大埔逸雅苑逸欣閣

牛頭角彩德邨彩信樓

慈雲山蒲田里2號慈祥大廈

屯門大興花園1期2座

薄扶林寶翠園8座

西灣河欣景花園1座

鰂魚涌英皇道898號華信花園

黃大仙翠竹花園12座

天水圍俊宏軒11座

天水圍俊宏軒10座

黃大仙黃大仙上邨啟善樓

天水圍天恩邨恩盈樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

此外，在指明檢測期間的任何時間，若有三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛、紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，檢測期將延長一日。