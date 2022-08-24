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2022-08-24 21:26:31

強制檢測｜23住宅上榜　涉柏景灣、白田邨、欣景花園 (附名單)

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柏景灣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

柏景灣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(8月24日)發出強制檢測公告，把23個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月25日或8月26日接受檢測。

曾於8月18日至8月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大角咀柏景灣7座
  • 柴灣小西灣邨瑞樂樓
  • 沙田禾輋邨民和樓
  • 鴨脷洲漁安苑瑚安閣
  • 屯門湖景邨湖翠樓
  • 將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭
  • 油塘高翔苑高麒閣
  • 鴨脷洲海怡半島御林居
  • 大圍美田邨美滿樓
  • 石硤尾白田邨昌田樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞財樓
  • 大埔逸雅苑逸欣閣
  • 牛頭角彩德邨彩信樓
  • 慈雲山蒲田里2號慈祥大廈
  • 屯門大興花園1期2座
  • 薄扶林寶翠園8座
  • 西灣河欣景花園1座
  • 鰂魚涌英皇道898號華信花園
  • 黃大仙翠竹花園12座
  • 天水圍俊宏軒11座
  • 天水圍俊宏軒10座
  • 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
  • 天水圍天恩邨恩盈樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

此外，在指明檢測期間的任何時間，若有三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛、紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，檢測期將延長一日。

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