強制檢測｜42住宅納公告　天鑽、維景灣畔、帝景園有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月24日)發出強制檢測公告，把49個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月25日或5月26日接受檢測。
曾於5月18日至5月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
- 柴灣富怡花園2座
- 馬鞍山富寶花園9座
- 屯門青山公路-青山灣段387號金安大廈
- 沙田水泉澳邨月泉樓
- 灣仔謝斐道254號杜智臺B座
- 天水圍天悅邨悅貴樓
- 北角天后廟道2-4號景香樓
- 馬鞍山翠擁華庭11座
- 大埔廣福道38號大埔大廈
- 長沙灣蘇屋邨杜鵑樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
- 屯門欣田邨喜田樓
- 北角英皇道293-299號璇宮大廈
- 沙田廣源邨廣橡樓
- 銅鑼灣告士打道264-269號海宮大廈
- 油麻地上海街17-23號恒福大廈
- 元朗屏輝徑38號良材大樓A座
- 元朗朗屏邨喜屏樓
- 葵涌新葵芳花園E座
- 半山區帝景園1座
- 東涌映灣園映濤軒7座
- 石塘咀堅彌地城海旁6-8號澤安閣
- 將軍澳維景灣畔1座
- 葵涌葵聯邨聯欣樓
- 黃大仙黃大仙上邨昭善樓
- 長沙灣凱樂苑凱莎閣
- 旺角甘霖街38號廣富大廈
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居10座
- 鰂魚涌南豐新邨8座
- 馬鞍山海栢花園4座
- 觀塘翠屏(北)邨翠樟樓
- 屯門康德花園2座
- 紅磡家維邨家廉樓
- 大埔天鑽10座
- 荃灣福來邨永樂樓
- 鰂魚涌海灣街2號濱海大廈
- 香港仔華貴邨華愛樓
- 沙田愉翠苑愉能閣
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居9座
- 旺角黑布街9-23號
曾於5月15日至5月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 鰂魚涌南豐新邨9座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。