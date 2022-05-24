熱門搜尋:
C觀點 SILICON HILL 姜濤 疫苗通行證 新盤 烏克蘭局勢 周顯
返回
本地
2022-05-24 22:04:35

強制檢測｜42住宅納公告　天鑽、維景灣畔、帝景園有大廈上榜 (附名單)

分享：
維景灣畔有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

維景灣畔有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

食物及衞生局今日(5月24日)發出強制檢測公告，把49個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月25日或5月26日接受檢測。

曾於5月18日至5月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
  • 柴灣富怡花園2座
  • 馬鞍山富寶花園9座
  • 屯門青山公路-青山灣段387號金安大廈
  • 沙田水泉澳邨月泉樓
  • 灣仔謝斐道254號杜智臺B座
  • 天水圍天悅邨悅貴樓
  • 北角天后廟道2-4號景香樓
  • 馬鞍山翠擁華庭11座
  • 大埔廣福道38號大埔大廈
  • 長沙灣蘇屋邨杜鵑樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
  • 屯門欣田邨喜田樓
  • 北角英皇道293-299號璇宮大廈
  • 沙田廣源邨廣橡樓
  • 銅鑼灣告士打道264-269號海宮大廈
  • 油麻地上海街17-23號恒福大廈
  • 元朗屏輝徑38號良材大樓A座
  • 元朗朗屏邨喜屏樓
  • 葵涌新葵芳花園E座
  • 半山區帝景園1座
  • 東涌映灣園映濤軒7座
  • 石塘咀堅彌地城海旁6-8號澤安閣
  • 將軍澳維景灣畔1座
  • 葵涌葵聯邨聯欣樓
  • 黃大仙黃大仙上邨昭善樓
  • 長沙灣凱樂苑凱莎閣
  • 旺角甘霖街38號廣富大廈
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居10座
  • 鰂魚涌南豐新邨8座
  • 馬鞍山海栢花園4座
  • 觀塘翠屏(北)邨翠樟樓
  • 屯門康德花園2座
  • 紅磡家維邨家廉樓
  • 大埔天鑽10座
  • 荃灣福來邨永樂樓
  • 鰂魚涌海灣街2號濱海大廈
  • 香港仔華貴邨華愛樓
  • 沙田愉翠苑愉能閣
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居9座
  • 旺角黑布街9-23號

曾於5月15日至5月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 鰂魚涌南豐新邨9座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受