強制檢測｜42住宅納公告　天鑽、維景灣畔、帝景園有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月24日)發出強制檢測公告，把49個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月25日或5月26日接受檢測。

曾於5月18日至5月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

觀塘翠屏(北)邨翠榕樓

柴灣富怡花園2座

馬鞍山富寶花園9座

屯門青山公路-青山灣段387號金安大廈

沙田水泉澳邨月泉樓

灣仔謝斐道254號杜智臺B座

天水圍天悅邨悅貴樓

北角天后廟道2-4號景香樓

馬鞍山翠擁華庭11座

大埔廣福道38號大埔大廈

長沙灣蘇屋邨杜鵑樓

牛頭角牛頭角下邨貴新樓

屯門欣田邨喜田樓

北角英皇道293-299號璇宮大廈

沙田廣源邨廣橡樓

銅鑼灣告士打道264-269號海宮大廈

油麻地上海街17-23號恒福大廈

元朗屏輝徑38號良材大樓A座

元朗朗屏邨喜屏樓

葵涌新葵芳花園E座

半山區帝景園1座

東涌映灣園映濤軒7座

石塘咀堅彌地城海旁6-8號澤安閣

將軍澳維景灣畔1座

葵涌葵聯邨聯欣樓

黃大仙黃大仙上邨昭善樓

長沙灣凱樂苑凱莎閣

旺角甘霖街38號廣富大廈

天水圍嘉湖山莊樂湖居10座

鰂魚涌南豐新邨8座

馬鞍山海栢花園4座

觀塘翠屏(北)邨翠樟樓

屯門康德花園2座

紅磡家維邨家廉樓

大埔天鑽10座

荃灣福來邨永樂樓

鰂魚涌海灣街2號濱海大廈

香港仔華貴邨華愛樓

沙田愉翠苑愉能閣

天水圍嘉湖山莊樂湖居9座

旺角黑布街9-23號

曾於5月15日至5月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

鰂魚涌南豐新邨9座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。