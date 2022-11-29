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2022-11-29 19:08:10

強制檢測｜46住宅上榜　涉福安花園、龍蟠苑、健康邨 (附名單)

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福安花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

福安花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(11月29日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處46個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月30日或12月1日接受檢測。

曾於11月23日至11月29日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 將軍澳彩明苑彩榮閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
  • 上水祥龍圍邨呈祥樓
  • 九龍城東匯邨匯智樓
  • 鑽石山龍蟠苑龍璋閣
  • 沙田康林苑園林閣
  • 將軍澳頌明苑冠明閣
  • 荃灣德士古道69號尚文苑
  • 東涌逸東二邨瑞逸樓
  • 屯門美樂花園8座
  • 將軍澳峻瀅5座
  • 屯門新圍苑新奐閣
  • 屯門富泰邨仁泰樓
  • 大角咀詩歌舞街83號亮賢居
  • 上環帝后華庭3座
  • 馬鞍山福安花園1座
  • 青衣盈翠半島2座
  • 葵涌寧峰苑庭峰閣
  • 屯門新屯門中心5座
  • 大埔景雅苑景悅閣
  • 鴨脷洲海怡半島美祥閣
  • 沙田愉翠苑愉能閣
  • 荃灣灣景花園3座
  • 荃灣灣景花園4座
  • 深井麗都花園3座
  • 柴灣曉翠苑雅翠閣
  • 荃灣愉景新城3座
  • 粉嶺粉嶺中心D座
  • 北角健康邨康勝閣
  • 茶果嶺麗港城30座
  • 旺角富榮花園2座
  • 屯門海典軒1座
  • 青衣翠怡花園4座
  • 長沙灣碧海藍天6座
  • 北角海峯園南峯閣
  • 西貢翠塘花園8座
  • 屯門悅湖山莊15座
  • 旺角富榮花園18座
  • 九龍灣麗晶花園21座
  • 荃灣綠楊新邨K座
  • 葵涌浩景臺2座
  • 藍田滙景花園13座
  • 天水圍天恩邨恩盈樓
  • 天水圍栢慧豪園6座
  • 天水圍天恒邨恒通樓
  • 沙田博康邨博安樓低座及高座

當局表示，2022年8月29日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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