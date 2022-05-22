強制檢測｜48地方納公告　迎海、荃景花園、黃埔花園上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月22日)發出強制檢測公告，把48個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月23日或5月24日接受檢測。

曾於5月18日至5月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

薄扶林貝沙灣南岸6座

荃灣沙咀道333-335號德仁樓二期

粉嶺榮福中心3座

將軍澳景林邨景桃樓

深水埗麗安邨麗正樓

沙田㘭背灣街23號旭禾苑

秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓

葵涌葵聯邨聯喜樓

觀塘安達邨謙達樓

長沙灣麗翠苑麗楊閣

馬鞍山雅景臺3座

九龍城嘉林邊道30號林邊大廈

青衣長亨邨亨怡樓

東涌藍天海岸5座

筲箕灣東威大廈1座

牛頭角彩德邨彩信樓

東涌逸東邨康逸樓

屯門恒福花園7座

馬鞍山翠擁華庭6座

半山區嘉兆臺1座

荃灣荃景花園10座

紅磡黃埔花園金柏苑3座

馬鞍山迎海．星灣18座

旺角海富苑海欣閣

大埔大元邨泰德樓

鰂魚涌太古城智星閣

筲箕灣東濤苑映濤閣

西營盤均益大廈2期C座

西灣河欣景花園4座

筲箕灣東熹苑華熹閣

柴灣新翠花園3座

堅尼地城嘉輝花園A座

北角和富中心9座

鰂魚涌太古城興安閣

半山區殷樺花園2期

牛池灣彩虹邨金華樓

旺角富榮花園10座

牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺4座

大角咀浪澄灣1座

葵涌葵盛東邨盛國樓

沙田愉田苑愉悅閣

九龍灣麗晶花園14座

九龍灣麗晶花園16座

九龍灣麗晶花園18座

九龍灣麗晶花園19座

涉及個別指明時間的地方：

中環交易廣場二期26樓2606-2607室Torq Capital Management：5月18日至5月20日曾逗留逾一小時

中環交易廣場二期49樓美國會所：5月20日18:00至19:30曾逗留

薄扶林貝沙灣道48號貝沙灣灣畔會所CP3層健身室：5月19日19:00至20:00曾逗留

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月22日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。