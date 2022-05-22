強制檢測｜48地方納公告　迎海、荃景花園、黃埔花園上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月22日)發出強制檢測公告，把48個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月23日或5月24日接受檢測。
曾於5月18日至5月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 薄扶林貝沙灣南岸6座
- 荃灣沙咀道333-335號德仁樓二期
- 粉嶺榮福中心3座
- 將軍澳景林邨景桃樓
- 深水埗麗安邨麗正樓
- 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
- 秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓
- 葵涌葵聯邨聯喜樓
- 觀塘安達邨謙達樓
- 長沙灣麗翠苑麗楊閣
- 馬鞍山雅景臺3座
- 九龍城嘉林邊道30號林邊大廈
- 青衣長亨邨亨怡樓
- 東涌藍天海岸5座
- 筲箕灣東威大廈1座
- 牛頭角彩德邨彩信樓
- 東涌逸東邨康逸樓
- 屯門恒福花園7座
- 馬鞍山翠擁華庭6座
- 半山區嘉兆臺1座
- 荃灣荃景花園10座
- 紅磡黃埔花園金柏苑3座
- 馬鞍山迎海．星灣18座
- 旺角海富苑海欣閣
- 大埔大元邨泰德樓
- 鰂魚涌太古城智星閣
- 筲箕灣東濤苑映濤閣
- 西營盤均益大廈2期C座
- 西灣河欣景花園4座
- 筲箕灣東熹苑華熹閣
- 柴灣新翠花園3座
- 堅尼地城嘉輝花園A座
- 北角和富中心9座
- 鰂魚涌太古城興安閣
- 半山區殷樺花園2期
- 牛池灣彩虹邨金華樓
- 旺角富榮花園10座
- 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺4座
- 大角咀浪澄灣1座
- 葵涌葵盛東邨盛國樓
- 沙田愉田苑愉悅閣
- 九龍灣麗晶花園14座
- 九龍灣麗晶花園16座
- 九龍灣麗晶花園18座
- 九龍灣麗晶花園19座
涉及個別指明時間的地方：
- 中環交易廣場二期26樓2606-2607室Torq Capital Management：5月18日至5月20日曾逗留逾一小時
- 中環交易廣場二期49樓美國會所：5月20日18:00至19:30曾逗留
- 薄扶林貝沙灣道48號貝沙灣灣畔會所CP3層健身室：5月19日19:00至20:00曾逗留
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月22日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。