熱門搜尋:
MIRROR演唱會 加息 C觀點 荃灣豬肉佬 姜濤 疫苗通行證 康復紀錄二維碼 烏克蘭局勢 周顯
返回
本地
2022-05-23 21:19:46

強制檢測｜49地方納公告　警察機動部隊總部、柴灣警察宿舍、4間食肆上榜 (附名單)

分享：
粉嶺警察機動部隊總部有更衣室和餐廳被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

粉嶺警察機動部隊總部有更衣室和餐廳被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

食物及衞生局今日(5月23日)發出強制檢測公告，把49個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月24日或5月25日接受檢測。

曾於5月17日至5月23日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 將軍澳日出康城領凱11座(左翼及右翼)
  • 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
  • 尖沙咀海防道51-52號柏寓
  • 九龍城德朗邨德琦樓
  • 大埔大埔中心20座
  • 荃灣荃灣廣場1座
  • 粉嶺花都廣場10座
  • 西營盤山道100號尚嶺
  • 葵涌怡峰苑豪峰閣
  • 上水保榮路1號威尼斯花園2座
  • 馬灣珀麗灣5座
  • 元朗公園南路9號藝典居2座
  • 粉嶺雍盛苑雍華閣
  • 沙田新田圍邨盛圍樓
  • 天水圍栢慧豪廷7座
  • 灣仔莊士敦道60號嘉薈軒
  • 香港仔華貴邨華善樓
  • 銅鑼灣百德大廈C座
  • 柴灣杏花邨43座
  • 筲箕灣東旭苑東景閣
  • 柴灣環翠邨福翠樓
  • 香港仔鴻福苑鴻麗閣
  • 上環皇后大道中328號中源中心B座
  • 大角咀頌賢花園3座
  • 何文田俊民苑文福閣
  • 長沙灣李鄭屋邨孝廉樓
  • 土瓜灣美景街86號安和園安隆大廈
  • 何文田何文田邨適文樓
  • 長沙灣蘇屋邨茶花樓
  • 石硤尾白田邨富田樓
  • 觀塘康寧道149-151號康濤閣A座
  • 油塘鯉魚門邨鯉隆樓
  • 上水天平邨天美樓
  • 東涌逸東(一)邨漁逸樓
  • 屯門田景邨田裕樓
  • 荃灣海濱花園海觀閣
  • 將軍澳健明邨明宇樓
  • 荃灣環宇海灣5座
  • 東涌裕東苑賀東閣
  • 青衣灝景灣11座

涉及個別指明時間的地方：

  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座：5月15日至5月23日曾逗留逾兩小時
  • 粉嶺警察機動部隊總部5樓C座男更衣室：5月16日07:00至19:00、5月17日07:00至12:00期間曾逗留逾一小時
  • 銅鑼灣高士威道66號地下至10樓香港中央圖書館：5月15日13:30至14:30
  • 粉嶺警察機動部隊總部1樓H座職員餐廳：5月16日12:30至13:30
  • 旺角彌敦道610號荷里活商業中心2樓A及B鋪稻香•茶居：5月19日10:30至11:30
  • 銅鑼灣怡和街46-54號地下至2樓麥當勞：5月17日14:00至15:30
  • 灣仔港灣道28號灣景中心B座地下3號鋪大快活：5月17日10:30至11:30
  • 土瓜灣土瓜灣道307號潮樓地下D鋪馬六：5月16日11:30至12:30
  • 筲箕灣譚公廟道33號地下三興和船廠有限公司：5月12日至5月23日

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月23日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

4間食肆被納入強制檢測公告

太古城麥當勞多2名食客染疫。(陳奕釗攝) 太古城麥當勞多2名食客染疫，餐廳須關閉消毒。(陳奕釗攝) 太古城麥當勞多2名食客染疫，餐廳須關閉，門外貼出消毒告示。(陳奕釗攝) 太古城麥當勞多2名食客染疫，餐廳須關閉消毒。(陳奕釗攝) 疫情｜港增190宗確診　太古城麥當勞多2食客染疫　住觀塘麗晶花園及太古城 (持續更新) 疫情｜港增190宗確診　太古城麥當勞多2食客染疫　住觀塘麗晶花園及太古城 (持續更新)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受