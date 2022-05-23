強制檢測｜49地方納公告　警察機動部隊總部、柴灣警察宿舍、4間食肆上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月23日)發出強制檢測公告，把49個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月24日或5月25日接受檢測。

曾於5月17日至5月23日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳日出康城領凱11座(左翼及右翼)

鑽石山鳳德邨紫鳳樓

尖沙咀海防道51-52號柏寓

九龍城德朗邨德琦樓

大埔大埔中心20座

荃灣荃灣廣場1座

粉嶺花都廣場10座

西營盤山道100號尚嶺

葵涌怡峰苑豪峰閣

上水保榮路1號威尼斯花園2座

馬灣珀麗灣5座

元朗公園南路9號藝典居2座

粉嶺雍盛苑雍華閣

沙田新田圍邨盛圍樓

天水圍栢慧豪廷7座

灣仔莊士敦道60號嘉薈軒

香港仔華貴邨華善樓

銅鑼灣百德大廈C座

柴灣杏花邨43座

筲箕灣東旭苑東景閣

柴灣環翠邨福翠樓

香港仔鴻福苑鴻麗閣

上環皇后大道中328號中源中心B座

大角咀頌賢花園3座

何文田俊民苑文福閣

長沙灣李鄭屋邨孝廉樓

土瓜灣美景街86號安和園安隆大廈

何文田何文田邨適文樓

長沙灣蘇屋邨茶花樓

石硤尾白田邨富田樓

觀塘康寧道149-151號康濤閣A座

油塘鯉魚門邨鯉隆樓

上水天平邨天美樓

東涌逸東(一)邨漁逸樓

屯門田景邨田裕樓

荃灣海濱花園海觀閣

將軍澳健明邨明宇樓

荃灣環宇海灣5座

東涌裕東苑賀東閣

青衣灝景灣11座

涉及個別指明時間的地方：

柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座：5月15日至5月23日曾逗留逾兩小時

粉嶺警察機動部隊總部5樓C座男更衣室：5月16日07:00至19:00、5月17日07:00至12:00期間曾逗留逾一小時

銅鑼灣高士威道66號地下至10樓香港中央圖書館：5月15日13:30至14:30

粉嶺警察機動部隊總部1樓H座職員餐廳：5月16日12:30至13:30

旺角彌敦道610號荷里活商業中心2樓A及B鋪稻香•茶居：5月19日10:30至11:30

銅鑼灣怡和街46-54號地下至2樓麥當勞：5月17日14:00至15:30

灣仔港灣道28號灣景中心B座地下3號鋪大快活：5月17日10:30至11:30

土瓜灣土瓜灣道307號潮樓地下D鋪馬六：5月16日11:30至12:30

筲箕灣譚公廟道33號地下三興和船廠有限公司：5月12日至5月23日

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月23日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。