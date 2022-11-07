強制檢測｜51住宅上榜　涉名逸居、迎海．駿岸、振華苑 (附名單)

政府今日(11月7日)發出強制檢測公告，把51個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月8日或11月9日接受檢測。
曾於11月1日至11月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 沙田康林苑山林閣
- 大圍新翠邨新偉樓低座
- 藍田滙景花園10座
- 掃管笏愛琴海岸2座
- 長沙灣泓景臺2座
- 牛池灣嘉峰臺5座
- 青衣青泰苑恆泰閣
- 馬鞍山嘉華星濤灣2座
- 橫頭磡嘉強苑嘉盈閣
- 柴灣富景花園10座
- 鰂魚涌太古城綠楊閣
- 沙田穗禾苑豐年閣
- 天水圍天盛苑盛旭閣
- 屯門富泰邨賢泰樓
- 牛池灣峻弦6座
- 紅磡海逸豪園23座
- 大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座
- 屯門新屯門中心7座
- 馬鞍山富寶花園11座
- 將軍澳蔚藍灣畔5座
- 屯門嘉悅半島1座
- 元朗新時代廣場5座
- 屯門鳴琴路3號翠鳴臺
- 藍田康田苑和康閣
- 葵涌祖堯邨啟謙樓
- 鴨脷洲海怡半島怡樂閣
- 沙田沙角邨雲雀樓A座
- 荃灣荃景圍200號千里台
- 堅尼地城均益街10號安發大廈
- 馬鞍山迎海．駿岸8座
- 屯門屯門湖康警察宿舍1座
- 鰂魚涌康山花園8座
- 大埔嵐山7座
- 荃灣寶石大廈1座
- 荃灣名逸居1座
- 旺角富榮花園10座
- 牛頭角振華道22號振華苑
- 深水埗麗安邨麗廉樓
- 掃管笏愛琴海岸5座
- 屯門海翠花園6座
- 觀塘鯉安苑鯉康閣
- 北角富澤花園富邦閣
- 茶果嶺麗港城3座
- 九龍灣麗晶花園14座
- 藍田滙景花園15座
- 荃灣海濱花園海蕙閣
- 荃灣海濱花園海翠閣
- 東涌東環1A及1B座
- 觀塘安達邨善達樓
- 大埔寶雅苑家和閣
- 東涌映灣園悅濤軒12座
當局表示，2022年8月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。