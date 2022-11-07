強制檢測｜51住宅上榜　涉名逸居、迎海．駿岸、振華苑 (附名單)

政府今日(11月7日)發出強制檢測公告，把51個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月8日或11月9日接受檢測。

曾於11月1日至11月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

沙田康林苑山林閣

大圍新翠邨新偉樓低座

藍田滙景花園10座

掃管笏愛琴海岸2座

長沙灣泓景臺2座

牛池灣嘉峰臺5座

青衣青泰苑恆泰閣

馬鞍山嘉華星濤灣2座

橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

柴灣富景花園10座

鰂魚涌太古城綠楊閣

沙田穗禾苑豐年閣

天水圍天盛苑盛旭閣

屯門富泰邨賢泰樓

牛池灣峻弦6座

紅磡海逸豪園23座

大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座

屯門新屯門中心7座

馬鞍山富寶花園11座

將軍澳蔚藍灣畔5座

屯門嘉悅半島1座

元朗新時代廣場5座

屯門鳴琴路3號翠鳴臺

藍田康田苑和康閣

葵涌祖堯邨啟謙樓

鴨脷洲海怡半島怡樂閣

沙田沙角邨雲雀樓A座

荃灣荃景圍200號千里台

堅尼地城均益街10號安發大廈

馬鞍山迎海．駿岸8座

屯門屯門湖康警察宿舍1座

鰂魚涌康山花園8座

大埔嵐山7座

荃灣寶石大廈1座

荃灣名逸居1座

旺角富榮花園10座

牛頭角振華道22號振華苑

深水埗麗安邨麗廉樓

掃管笏愛琴海岸5座

屯門海翠花園6座

觀塘鯉安苑鯉康閣

北角富澤花園富邦閣

茶果嶺麗港城3座

九龍灣麗晶花園14座

藍田滙景花園15座

荃灣海濱花園海蕙閣

荃灣海濱花園海翠閣

東涌東環1A及1B座

觀塘安達邨善達樓

大埔寶雅苑家和閣

東涌映灣園悅濤軒12座

當局表示，2022年8月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。