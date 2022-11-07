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2022-11-07 20:17:53

強制檢測｜51住宅上榜　涉名逸居、迎海．駿岸、振華苑 (附名單)

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名逸居有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

名逸居有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(11月7日)發出強制檢測公告，把51個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月8日或11月9日接受檢測。

曾於11月1日至11月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 沙田康林苑山林閣
  • 大圍新翠邨新偉樓低座
  • 藍田滙景花園10座
  • 掃管笏愛琴海岸2座
  • 長沙灣泓景臺2座
  • 牛池灣嘉峰臺5座
  • 青衣青泰苑恆泰閣
  • 馬鞍山嘉華星濤灣2座
  • 橫頭磡嘉強苑嘉盈閣
  • 柴灣富景花園10座
  • 鰂魚涌太古城綠楊閣
  • 沙田穗禾苑豐年閣
  • 天水圍天盛苑盛旭閣
  • 屯門富泰邨賢泰樓
  • 牛池灣峻弦6座
  • 紅磡海逸豪園23座
  • 大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座
  • 屯門新屯門中心7座
  • 馬鞍山富寶花園11座
  • 將軍澳蔚藍灣畔5座
  • 屯門嘉悅半島1座
  • 元朗新時代廣場5座
  • 屯門鳴琴路3號翠鳴臺
  • 藍田康田苑和康閣
  • 葵涌祖堯邨啟謙樓
  • 鴨脷洲海怡半島怡樂閣
  • 沙田沙角邨雲雀樓A座
  • 荃灣荃景圍200號千里台
  • 堅尼地城均益街10號安發大廈
  • 馬鞍山迎海．駿岸8座
  • 屯門屯門湖康警察宿舍1座
  • 鰂魚涌康山花園8座
  • 大埔嵐山7座
  • 荃灣寶石大廈1座
  • 荃灣名逸居1座
  • 旺角富榮花園10座
  • 牛頭角振華道22號振華苑
  • 深水埗麗安邨麗廉樓
  • 掃管笏愛琴海岸5座
  • 屯門海翠花園6座
  • 觀塘鯉安苑鯉康閣
  • 北角富澤花園富邦閣
  • 茶果嶺麗港城3座
  • 九龍灣麗晶花園14座
  • 藍田滙景花園15座
  • 荃灣海濱花園海蕙閣
  • 荃灣海濱花園海翠閣
  • 東涌東環1A及1B座
  • 觀塘安達邨善達樓
  • 大埔寶雅苑家和閣
  • 東涌映灣園悅濤軒12座

當局表示，2022年8月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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