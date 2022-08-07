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2022-08-07 22:51:04

強制檢測｜56地點上榜　涉滙景花園、嵐山、映灣園 (附名單)

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嵐山有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

嵐山有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(8月7日)發出強制檢測公告，把56個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月8日或8月9日接受檢測。

曾於8月1日至8月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍3座
  • 將軍澳雍明苑澤明閣
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座
  • 粉嶺雍盛苑雍薈閣
  • 大埔富雅花園1座
  • 天水圍天恒邨恒富樓
  • 天水圍天逸邨逸洋樓
  • 天水圍天耀二邨耀昌樓
  • 沙田駿洋邨駿時樓
  • 葵涌荔欣苑荔采閣
  • 將軍澳廣明苑廣瑞閣
  • 屯門悅湖山莊15座
  • 東涌逸東一邨享逸樓
  • 觀塘安泰邨居泰樓
  • 油塘油塘邨榮塘樓
  • 屯門良景邨良英樓
  • 慈雲山慈樂邨樂誠樓
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓
  • 沙田水泉澳邨河泉樓
  • 屯門湖景邨湖翠樓
  • 將軍澳健明邨明星樓
  • 粉嶺榮福中心5座
  • 深水埗富昌邨富萊樓
  • 東涌映灣園賞濤軒3座
  • 深井碧堤半島7座
  • 柴灣小西灣邨瑞明樓
  • 紅磡海濱南岸4座
  • 九龍灣德福花園K1座
  • 藍田廣田邨廣雅樓
  • 九龍城東匯邨匯智樓
  • 筲箕灣愛東邨愛旭樓
  • 屯門田景邨田翠樓
  • 屯門置樂花園樂民苑
  • 粉嶺祥華邨祥豐樓
  • 將軍澳景林邨景松樓
  • 牛池灣彩雲二邨明麗樓
  • 大埔富亨邨亨隆樓
  • 屯門富泰邨仁泰樓
  • 藍田滙景花園11座
  • 沙田愉城苑城欣閣
  • 大埔嵐山8座
  • 柴灣華廈邨華欣樓
  • 將軍澳怡心園3座
  • 牛池灣坪石邨金石樓
  • 荃灣翠豐臺3座
  • 薄扶林華富二邨華昌樓
  • 屯門翠林花園A座
  • 觀塘祥和苑和均閣
  • 油塘高翔苑高恆閣
  • 深水埗富昌邨富盈樓
  • 荃灣德士古道69號尚文苑
  • 葵涌大窩口邨富碧樓
  • 馬鞍山富寶花園1座
  • 馬鞍山富寶花園2座
  • 馬鞍山富寶花園3座

曾於指明日期身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 圓玄護養院暨長者日間護理中心　荃灣梨木樹邨康樹樓1樓：7月30日至8月7日

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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