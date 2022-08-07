強制檢測｜56地點上榜　涉滙景花園、嵐山、映灣園 (附名單)

政府今日(8月7日)發出強制檢測公告，把56個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月8日或8月9日接受檢測。

曾於8月1日至8月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

葵涌荔景紀律部隊宿舍3座

將軍澳雍明苑澤明閣

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座

粉嶺雍盛苑雍薈閣

大埔富雅花園1座

天水圍天恒邨恒富樓

天水圍天逸邨逸洋樓

天水圍天耀二邨耀昌樓

沙田駿洋邨駿時樓

葵涌荔欣苑荔采閣

將軍澳廣明苑廣瑞閣

屯門悅湖山莊15座

東涌逸東一邨享逸樓

觀塘安泰邨居泰樓

油塘油塘邨榮塘樓

屯門良景邨良英樓

慈雲山慈樂邨樂誠樓

鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓

沙田水泉澳邨河泉樓

屯門湖景邨湖翠樓

將軍澳健明邨明星樓

粉嶺榮福中心5座

深水埗富昌邨富萊樓

東涌映灣園賞濤軒3座

深井碧堤半島7座

柴灣小西灣邨瑞明樓

紅磡海濱南岸4座

九龍灣德福花園K1座

藍田廣田邨廣雅樓

九龍城東匯邨匯智樓

筲箕灣愛東邨愛旭樓

屯門田景邨田翠樓

屯門置樂花園樂民苑

粉嶺祥華邨祥豐樓

將軍澳景林邨景松樓

牛池灣彩雲二邨明麗樓

大埔富亨邨亨隆樓

屯門富泰邨仁泰樓

藍田滙景花園11座

沙田愉城苑城欣閣

大埔嵐山8座

柴灣華廈邨華欣樓

將軍澳怡心園3座

牛池灣坪石邨金石樓

荃灣翠豐臺3座

薄扶林華富二邨華昌樓

屯門翠林花園A座

觀塘祥和苑和均閣

油塘高翔苑高恆閣

深水埗富昌邨富盈樓

荃灣德士古道69號尚文苑

葵涌大窩口邨富碧樓

馬鞍山富寶花園1座

馬鞍山富寶花園2座

馬鞍山富寶花園3座

曾於指明日期身處下列地點逾兩小時的人士：

圓玄護養院暨長者日間護理中心 荃灣梨木樹邨康樹樓1樓：7月30日至8月7日

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。